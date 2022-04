Démission de Rénald Grondin à la présidence de la FTQ-Construction

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Rénald Grondin a démissionné de son poste de président de la FTQ-Construction et de toutes ses fonctions au sein du syndicat.

Lors de l'élection de nos dirigeants et dirigeantes, la Commission de la construction du Québec, le ministère du Travail et la FTQ-Construction procèdent à des enquêtes sur les antécédents des candidats et des candidates et aucune décision concernant compromettante concernant Rénald Grondin n'était sortie.

Pour la FTQ-Construction, le harcèlement sexuel et psychologique, c'est tolérance zéro. Nous savons que nous opérons dans une industrie à prédominance masculine avec un climat difficile pour les travailleuses et nous devons être un exemple pour tous et toutes. Notre organisation durcira ses enquêtes pour s'assurer qu'une telle situation ne se reproduise pas et s'assurera d'honorer les standards élevés qu'exigent les membres qui nous ont choisi partout à travers la province.

À propos de la FTQ-Construction

La FTQ-Construction représente plus de 85 000 travailleurs et travailleuses de la construction. Avec une représentation de plus de 43 %, elle est la plus importante organisation syndicale de l'industrie de la construction au Québec.

