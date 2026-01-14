Démission de François Legault : Unifor Québec appelle à un véritable changement de cap pour les travailleuses et travailleurs

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Unifor Québec prend acte de l'annonce de la démission du premier ministre du Québec, François Legault. Si cette décision marque la fin d'un cycle politique, elle doit surtout ouvrir la porte à une remise en question profonde des orientations qui ont fragilisé les travailleuses et travailleurs, les services publics et le dialogue social au Québec.

Au cours des dernières années, le gouvernement Legault s'est illustré par des choix qui ont trop souvent ignoré la voix des travailleuses et travailleurs. Au moment où nos membres issus des principales industries manufacturières du Québec traversent une crise sans précédent et subissent les assauts répétés de l'administration Trump, ce premier ministre a fait le choix d'attaquer leur syndicat plutôt que de travailler ensemble pour les protéger.

« Le départ de François Legault doit marquer le début d'un changement de ton. Les travailleuses et travailleurs du Québec ont besoin d'un gouvernement qui respecte le dialogue social, ainsi que les droits syndicaux et qui place les services publics et l'économie au service de la population, pas l'inverse », a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Unifor Québec rappelle que les défis sont immenses : coût de la vie, pénurie de main-d'œuvre, transition écologique, avenir des régions, protection des emplois industriels et respect des droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs. Le prochain gouvernement devra rompre avec les politiques de confrontation et d'austérité et s'engager dans une approche plus rassembleuse.

Unifor Québec demeurera pleinement mobilisé afin de s'assurer que la voix de ses membres soit entendue dans la prochaine étape politique et que les décisions à venir se fassent dans l'intérêt de l'ensemble de la population québécoise.

