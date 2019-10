Demers fait don d'ambulances aux Bahamas à la suite de l'ouragan Dorian

BELOEIL, QC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Demers Ambulances (« Demers ») a fait don de deux ambulances de type III MX164 qui seront mises en service par la Public Hospitals Authority des Bahamas. Les équipes médicales ont été mises à rude épreuve, les ambulances donneront un coup de pouce indispensable aux équipes de Freeport et de l'île d'Abaco qui prodiguent des soins aux personnes touchées par l'ouragan Dorian.

« De nombreuses ambulances ont été détruites par l'ouragan, là où on en avait grandement besoin », a déclaré Benoit Lafortune, vice-président directeur de Demers ambulances. « Nous comprenons l'importance du travail des services d'urgence et nous voulons les aider à se remettre de la dévastation causée par cette catastrophe inimaginable. »

L'ouragan Dorian, de catégorie 5, a détruit de nombreuses ambulances et infrastructures médicales. Les employés et les fournisseurs de Demers se sont mobilisés pour rendre le don possible. Les véhicules ont été transportés du Canada à Miami par Groupe TYT, inc.

À propos d'Ambulances Demers

Braun Industries et Ambulances Demers ont fusionné au début de 2018, créant ainsi la deuxième plus importante entreprise de fabrication d'ambulances en Amérique du Nord. Crestline Coach, chef de file mondial de la fabrication d'ambulances et de véhicules spécialisés et un distributeur canadien d'autobus commerciaux de petite et moyenne taille, s'est joint à la gamme de marques au début de l'automne 2018. Ces trois grandes marques sont reconnues pour leur leadership en matière de conception innovante et de produits de qualité, ainsi que pour leur riche histoire couvrant 100 ans au service du marché des interventions d'urgence dans plus de 20 pays dans le monde. Demers, Braun et Crestline offrent des modèles d'ambulance allant de l'ambulance économique à l'ambulance spécialisée très personnalisée. Pour en savoir plus sur la façon dont Ambulances Demers, Braun Industries et Crestline Coach peuvent vous aider à sauver plus de vies, visitez les sites www.Demers-Ambulances.com, www.BraunAmbulances.com et www.CrestlineCoach.com.

SOURCE Demers-Ambulances inc.

Renseignements: Benoit Lafortune, Vice-président directeur, Demers ambulances, 1 (800) 363-7591, poste 272

Related Links

www.demers-ambulances.com