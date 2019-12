Demers Ambulances fait l'acquisition de son partenaire stratégique Garage Carrey & Fils

L'acquisition de l'entreprise permettra à Demers Ambulances d'offrir à ses clients une gamme de services complète

BELOEIL, QC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Demers Manufacturier d'Ambulances Inc. (« Demers Ambulances »), chef de file québécois en conception, fabrication et distribution d'ambulances, poursuit son expansion en acquérant son partenaire stratégique Garage Carrey & Fils Ltée (« Garage Carrey »), spécialiste en peinture, entretien et réparation de véhicules.

Fondé en 1956, Garage Carrey se spécialise dans la mécanique générale, la carrosserie et la peinture, et est un partenaire stratégique de Demers depuis 1988. Garage Carrey est situé dans un bâtiment de 17 000 pieds carrés, à Beloeil. Pour Demers, cette acquisition est une occasion de consolider ses opérations de peinture et réaliser son objectif d'accroître considérablement sa gamme de services après-vente. L'entreprise continuera à offrir ses services sous le nom Garage Carrey & Fils.

« Cette acquisition nous offre l'espace dont nous avions besoin », a déclaré Alain Brunelle, président et chef de la direction de Demers. « Notre établissement actuel dédié au service après-vente ne répondait plus à nos besoins en termes d'espace de travail, nous étions à la recherche active d'un endroit plus approprié pour épauler notre croissance, d'autant plus que l'addition des produits Crestline bus et ambulances nous demandait d'augmenter notre offre de service à partir de Beloeil. Le mariage des ressources et, en plus des excellentes compétences de l'équipe de Garage Carrey et celles de Demers est assurément une opportunité parfaite pour rencontrer notre vision d'être un partenaire de choix et offrir à nos clients une gamme plus complète de services. »

« Mon frère Richard et moi, sommes heureux de nous joindre à la grande Famille Demers et déjà nous voyons de belles opportunités pour contribuer au succès de l'entreprise » mentionnait M. Bruno Carrey, copropriétaire de Garage Carrey, suite à la signature de l'entente.

Tous les employés, incluant les anciens propriétaires, demeurent à l'emploi de Garage Carrey.

À propos de Demers Ambulances

Braun Industries et Demers Ambulances ont fusionnés au début de 2018, créant ainsi la deuxième plus importante entreprise de fabrication d'ambulances en Amérique du Nord. Crestline Coach, chef de file mondial de la fabrication d'ambulances et de véhicules spécialisés et un distributeur canadien d'autobus commerciaux de petite et moyenne taille, s'est joint à la gamme de marques au début de l'automne 2018.

Ces trois grandes marques sont reconnues pour leur leadership en matière de conception innovante et de produits de qualité, ainsi que pour leur riche histoire couvrant 100 ans au service du marché des interventions d'urgence dans plus de 20 pays dans le monde. Demers, Braun et Crestline offrent des modèles d'ambulance allant de l'ambulance économique à l'ambulance spécialisée et très personnalisée.

Pour en savoir plus sur la façon dont Demers Ambulances, Braun Industries et Crestline Coach peuvent vous aider à sauver plus de vies, visitez les sites www.Demers-Ambulances.com, www.BraunAmbulances.com et www.CrestlineCoach.com.

