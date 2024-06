Déménagement du 1er juillet en pleine crise du logement: l'affaire de tous

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Un mois avant la grande journée du déménagement au Québec, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) invite les propriétaires du Québec à se procurer leur trousse du propriétaire et souligne qu'elle collabore avec les offices municipaux d'habitation pour une transition réussie alors que le manque de logement perdure.

« Chaque année, les propriétaires du Québec accompagnent des milliers de ménages à changer de demeure au 1er juillet. Avec des taux d'inoccupation exceptionnellement très bas, la CORPIQ double les efforts pour assurer une transition harmonieuse pour tous » a mentionné Éric Sansoucy, président de la CORPIQ.

Propriétaires bien outillés

Bien que la majorité des déménagements se déroulent sans heurts, il est toujours préférable de se préparer à toutes les éventualités afin de faire de cette journée un moment agréable pour toutes les parties. Ainsi, la CORPIQ a fourni à ses membres une trousse composée de plusieurs outils qui permettront aux propriétaires du Québec de jouer un rôle de facilitateur.

Cette trousse pour propriétaire comprend :

Un guide pratique pour faciliter les démarches auprès des locataires;

Une séance d'information gratuite entièrement dédiée au déménagement;

Une ligne téléphonique en cas de souci le jour J;

Et de nouveaux modèles de lettres et formulaires.

Collaboration avec les OMH

Pour une transition harmonieuse, la CORPIQ collaborera avec les offices municipaux d'habitation (OMH) en leur fournissant des listes actualisées des logements disponibles afin de les assister dans leur accompagnement des locataires sans logis.

Brigade CORPIQ au service des locataires, le 1er juillet

Une équipe constituée de membres du conseil d'administration et d'employés de la CORPIQ sillonnera les rues de Montréal pour offrir des rafraichissements aux locataires affairés à déménager. Il sera possible de suivre l'itinéraire de la brigade CORPIQ sur les médias sociaux.

