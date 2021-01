MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW/ - La pandémie a été difficile pour les Québécois. Selon un récent sondage de la TD, près d'une personne sur cinq (19 %) au Québec a indiqué que la pandémie avait eu une incidence sur ses régimes d'épargne et de retraite, et 11 % des personnes touchées ont dû réduire leurs cotisations, voire les cesser.

À l'approche de la période des REER 2021, les Québécois pourraient avoir des questions quant aux effets de la pandémie sur leurs finances en général, ainsi que sur leurs régimes d'épargne et de retraite. Des porte-parole de la TD peuvent offrir des conseils pratiques pour aider les Québécois à établir un plan financier qui leur inspire confiance.





Porte-parole disponible pour une entrevue

19 % des Québécois avouent avoir besoin plus que jamais de conseils financiers. Alors que la pandémie continue, Émile Khayat, directeur régional principal, planification financière, Gestion de patrimoine TD, est disponible pour parler de ce que les Québécois peuvent faire pour veiller à ce que leurs objectifs reflètent leurs besoins changeants.

Même si 83 % des Québécois disent qu'ils se sentent confiants pour gérer leurs finances durant la pandémie, près de la moitié d'entre eux (48 %) s'inquiètent des conséquences de la COVID-19 sur leurs régimes d'épargne et de retraite. La période des REER est un moment idéal pour passer en revue ses finances, et M. Khayat est disponible pour parler de ce que les Québécois peuvent faire pour se préparer à la retraite.

À propos du sondage TD

Les résultats sont fondés sur un sondage Ipsos réalisé du 24 au 26 novembre 2020 pour le compte de la TD. Pour ce sondage, un échantillon de 1 002 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interviewé.

