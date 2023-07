Demande d'arbitrage concernant la grève au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges : L'Association durcit le ton à l'égard du syndicat qui est rappelé à l'ordre.

MONTREAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (l'Association), interpelle le Syndicat sur les conséquences qu'auront ses actions ou omissions suite à la proposition d'arbitrage soumise par le Ministre Boulet le 10 juillet dernier.

En effet, l'Association met en garde le Syndicat quant aux conséquences de refuser la proposition d'arbitrage. Le Code civil du Québec énonce qu'aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Les familles estiment que ce seuil est depuis longtemps dépassé.

L'Association rappelle au syndicat qu'il est « minuit moins une » pour régler ce conflit. Si un protocole de retour au travail n'est pas convenu dans les prochains jours, il sera dès lors impossible d'inhumer 700 dépouilles durant l'automne. À nouveau, ce seront des centaines de familles prises en otages qui risquent d'attendre jusqu'au printemps 2024 pour inhumer leurs défunts.

Membres du syndicat, vous n'avez pas que des droits, vous avez également des responsabilités légales et morales envers vos concitoyens. Retournez au travail et continuez à négocier. Agissez en citoyens responsables. Autrement ce sera votre responsabilité qui sera engagée. La ligne est tracée. L'Association évalue présentement toutes ses options, incluant celle de l'action collective. En effet, s'il n'est pas possible de forcer le retour au travail, il possible de fixer un « prix à payer » pour ne pas l'avoir fait en temps opportun.

Monsieur Boulet, Monsieur Legault, si rien ne se règle cette semaine, l'Association comprend que vous serez en mesure d'initier le processus de loi spéciale laquelle est pleinement justifiée par les circonstances extraordinaires d'un conflit de travail (privé) qui a pris des proportions inhumaines. Le Québec entier sera derrière vous. De toute façon, un cimetière n'est pas une usine, ni un lieux qui devrait être assujetti aux règles usuelles du droit du travail. Le présent conflit en est l'illustration parfaite.

Membres du syndicat, agissez en conséquence, les prochaines 48 heures seront déterminantes.

