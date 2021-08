Demande d'abolition de la PCRE : l'Association du camionnage du Québec (ACQ) joint sa voix à celle du milieu des affaires

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - L'ACQ joint sa voix au milieu des affaires, notamment à celle du Conseil du patronat du Québec, qui demande l'abolition de la PCRE.

Cette position fait écho à des demandes de l'industrie du camionnage qui ont été adressées lors de consultations tenues par le gouvernement.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui fait rage dans de nombreux secteurs économiques, dont l'industrie du transport routier, l'ACQ estime que la prolongation de la PCRE, sous sa forme actuelle, est contre-productive.

Pour Marc Cadieux, pdg de l'ACQ, « la prolongation de la PCRE met un frein à nos efforts pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie du camionnage où nous estimons que 20 000 emplois seront à pourvoir d'ici 5 ans. Il est important de soutenir les secteurs durement affectés par la pandémie, mais la PCRE n'est pas une solution pour notre industrie. »

À propos de l'ACQ

Depuis 70 ans, l'ACQ est au service de l'industrie du transport routier au Québec. Notre association compte plus de 500 membres composés de transporteurs publics, privés et de fournisseurs de produits et services liés à l'industrie du camionnage.

Notre mission est de représenter, conseiller et informer nos membres. Nous sommes la référence dans l'industrie du transport grâce à nos nombreux experts légaux, techniques et fiscaux.

