Delta Separations lance son expansion en Amérique du Sud par un partenariat avec Iteco et Tech Industries

Ce partenariat permettra d'offrir en Amérique du Sud les services de vente, d'installation, de formation et de service à la clientèle de la gamme complète des produits de Delta d'extraction, d'évaporation, de distillation et des laboratoires et de traitement. Delta est en train de créer un réseau d'experts mondiaux capables d'aider ses clients et d'offrir un service de pointe leur permettant d'être opérationnels rapidement et efficacement.

Roger Cockroft, chef de la direction de Delta Separations, a déclaré : « Nous nous engageons à faire en sorte que nos clients internationaux passent en premier et qu'ils bénéficient du meilleur service client Delta. Iteco et Tech Industries nous permettent de nous développer en toute confiance en Amérique du Sud. Notre gamme de produits 2020 sera totalement conforme à toutes les normes requises dans cette région et nos partenaires s'assureront que nous tenons nos promesses. Les meilleurs produits, le meilleur service, à tout moment. ».

Luis Miguel Castro, chef de la direction de Tech Industries, a expliqué : « Delta est le choix idéal pour les activités d'Iteco et de Tech Industries; nous travaillons avec des entreprises de premier plan dans le monde entier qui sont novatrices dans leur domaine. »

À propos de Delta Separations

Fondée en 2015, Delta Separations, dont le siège est situé à Cotati, en Californie, est un fabricant de matériel qui se consacre à élaborer des équipements pour l'extraction en toute sécurité d'huile de grande qualité tirée de la biomasse végétale, principalement pour le secteur du cannabis, du chanvre et des produits nutraceutiques.

On compte parmi la gamme actuelle de produits de Delta des extracteurs centrifuges, des évaporateurs à flot tombant, des systèmes de distillation par film roulant, des agitateurs de hash à l'eau et des espaces de laboratoire modulaires. Delta s'est donné la mission de soutenir sa clientèle en fournissant un service et des formations incomparables.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.deltaseparations.com/

À propos d'Iteco

ITECO S.A. se consacre à la fourniture de solutions d'équipements intégrés pour les secteurs agricole et industriel. L'entreprise est spécialisée dans la vente, la consultation de projets, le service, l'entretien et la formation pour une grande variété de produits allant de l'oléohydraulique, la pneumatique, la filtration, l'automatisation, l'instrumentation, le contrôle climatique, l'étanchéité des fluides et les générateurs.

Basée à Cali, la couverture nationale est assurée à travers la Colombie avec des succursales à Bogota et Baranquilla. Iteco est entièrement certifiée ISO 9001, reconnue par le Conseil de sécurité colombien (RUC) pour ses politiques en matière de sécurité et de santé au travail et a également obtenu une certification de fournisseur qualifié par Coface Services Colombia.

Iteco est distributeur officiel pour Parker, Racor, Denison Calzoni, Commercial Hydraulics, MTS Temposonics, KTR, Ross, Oilair, Camfil Clean Air Solutions, Jenkho, Finite, Velcon, Domnick Hunter, Balston, Twin Filter, Kittiwake et bien d'autres.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.iteco.com.co/

À propos de Tech Industries

Tech Industries se consacre à fournir des produits et services de haute qualité pour la culture et l'extraction de plantes médicinales en Colombie.

L'objectif de Tech Industries est de fournir des équipements sûrs et efficaces, ainsi que des processus productifs pour ses clients, c'est pourquoi elle a passé des partenariats de distribution avec certains des plus grands fabricants mondiaux d'équipements offrant les dernières technologies sur le marché. Tech Industries est un détaillant autorisé pour Philips Horti, Revolution Micro, Bluelab, Aurora Nutrients, Dosatron et Hydrofarm.

Pour en savoir plus, consultez le site : http://techindustries.co/

