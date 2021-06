Delta Hotels Marriott, Mont-Sainte-Anne ouvre ses portes

Un centre de villégiature à l'année avec ski et vélo à la porte

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Delta Hotels Marriott, Mont-Sainte-Anne, Centre de villégiature et de congrès ouvre ses portes aujourd'hui, au pied du Mont-Sainte-Anne, l'une des plus grandes destinations de ski en Amérique du Nord. Avec 211 chambres sur 6 étages, l'hôtel propose une expérience de séjour optimisée dans les moindres détails, de son esthétique épurée à son confort moderne. Les clients pourront y profiter de spacieuses suites d'une ou deux chambres au design bien pensé, d'un restaurant signature, de salles de réunions et d'événements de première classe, ainsi que de toutes les commodités attendues d'un grand hôtel.

Le centre, qui accepte les animaux de compagnie, propose une myriade d'activités de plein air à l'année, tant pour les voyageurs que les couples et les familles désirant plonger au cœur de la nature, loin de l'agitation urbaine. En été, les clients peuvent profiter d'un accès direct en vélo de montagne, de deux parcours de golf 18 trous quatre étoiles avec service de voiturette, de randonnées, de parapente et d'une piscine extérieure chauffée, le tout au pied de la montagne et près du fleuve Saint-Laurent.

De plus, le Delta Hotels Marriott, Mont-Sainte-Anne, Centre de villégiature et de congrès est situé au cœur de la bucolique MRC de La Côte-de-Beaupré, reconnue pour la basilique Sainte-Anne, l'île d'Orléans, ses galeries d'art locales, ses artisans et ses boutiques, ainsi que ses activités agrotouristiques et ses multiples sentiers de promenade et de randonnée. Ce nouveau centre de villégiature aura tout pour plaire aux amoureux de la nature, de la gastronomie locale ou de la culture, de même qu'aux visiteurs en quête de détente et aux amateurs de sport en tous genres. À noter que la station est située à 25 minutes à peine de la station de ski du Massif de Charlevoix, à 30 minutes des attractions touristiques de la ville de Québec et à 3 heures de Montréal.

Design nordique 100% confort. Design technologique 100% pratique.

Tous les espaces publics et les 211 chambres ont été conçus avec goût, dans un décor épuré d'inspiration nordique, en hommage au panorama sur la montagne et le fleuve Saint-Laurent. Les voyageurs ont le choix de séjourner dans de spacieux studios avec cuisinettes ou des condominiums avec cuisines entièrement équipées. Les clients peuvent aussi savourer une authentique cuisine québécoise, mettant en valeur les spécialités locales et les ingrédients du terroir environnant, que ce soit au restaurant le Bistro Nordik ouvert toute la journée ou au Café Nordik offrant un menu pour emporter. Le service aux chambres et des plats à emporter sont également offerts.

Superbes promotions cet été -- et plus à venir dans l'année !

Pour lancer l'été, le Delta Mont-Sainte-Anne annonce déjà une gamme de promotions estivales s'adressant aux familles et aux couples qui souhaitent une alternative à la location de chalets. Les forfaits Golf, B&B, Famille et Romance incluent l'hébergement, une offre gastronomique et des activités sportives.

Les clients peuvent également profiter de la promotion d'été du centre, qui leur permet de réserver une troisième nuitée à moitié prix. Il leur suffit de réserver entre le 1er et le 24 juin 2021, pour des séjours prévus entre le 24 juin et le 3 septembre 2021. C'est le rabais villégiature parfait pour profiter du splendide solstice au Mont-Saint-Anne et découvrir tant la région idyllique de Charlevoix que la pittoresque ville de Québec.

D'autres forfaits seront annoncés cet automne et cet hiver pour les clients désirant profiter du festival des couleurs et des nombreux sports d'hiver qui font la réputation du Delta Mont-Saint-Anne : accès «ski-in/ski-out» pour le ski alpin et le ski de fond, motoneige, raquette et traîneau à chiens.

Investissement renouvelé dans la grande région de Québec

Débutée en 2020, la rénovation du Delta Hotels Marriott, Mont-Sainte-Anne, Centre de villégiature et de congrès, a requis un investissement de 50 millions de dollars. Une propriété de Gestion Charles Sirois et HDR Capital de la famille Roy, l'hôtel sera géré avec le soutien d'Urgo Hotels Canada.

«Nous sommes ravis de faire partie de la famille Delta Hotels et d'accueillir les clients dans notre centre de villégiature et de congrès nouvellement rénové», a déclaré Sébastien Roy, directeur général de l'établissement. "Depuis le début du projet, nous avions comme vision de créer un centre de villégiature unique en son genre qui conjugue une bonne dose de confort et d'air frais afin que les visiteurs puissent profiter d'une pause bien méritée et recharger leurs batteries. Nous sommes aussi enthousiastes à l'idée d'ajouter de nouveaux services pour que les clients puissent apprécier la région du Mont-Saint-Anne tout au long des quatre saisons.»

À propos des hôtels Delta : Delta Hotels est l'une de nos marques ambassadrices 4 étoiles en Amérique du Nord avec près de 80 destinations à travers les États-Unis, le Canada, la Chine et l'Allemagne depuis son acquisition par Marriott International, en 2015. Faire les choses simples à la perfection est devenue la marque de commerce de Delta, qui a toujours su offrir une expérience unique aux clients et voyageurs à la recherche de chambres invitantes et confortables, d'un accès internet gratuit et d'un choix de restaurants pour tous les goûts. Afin d'obtenir plus d'informations ou d'effectuer une réservation, visitez www.marriott.com . Restez connectés à Delta Hotels sur Facebook , @DeltaHotelsLtd sur Twitter et @deltahotels sur Instagram . Les hôtels et centres de villégiature Delta sont fiers de participer au programme voyage Marriott Bonvoy qui remplace Marriott Rewards®, The Ritz- Carlton Rewards®, and Starwood Preferred Guest® (SPG). Ce programme de propose un extraordinaire portefolio de marques, d'expériences et d'avantages à ses membres, afin d'obtenir des nuitées et des séjours gratuits via le programme Elite. Pour s'inscrire gratuitement ou pour obtenir plus d'informations, visitez le MarriottBonvoy.marriott.com .

À propos de Urgo Hotels Canada : URGO HOTELS CANADA participe activement au développement et à la gestion d'hôtels au Canada depuis 1995. L'entreprise est une pionnière dans le développement de nombreuses bannières hôtelières d'un océan à l'autre. Elle possède et/ou gère présentement seize (16) propriétés au pays et plusieurs autres sont en développement. En pleine croissance, URGO prévoit doubler son portfolio canadien au cours des prochaines années.

Les visuels du centre peuvent être téléchargés ici.

