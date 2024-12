LOS ANGELES, le 2 déc. 2024 /CNW/ -- Team Jade, une filiale de renom de TiMi Studio Group, est ravie de présenter la vidéo d'accroche officielle de l'hymne de Bêta ouverte sur PC de Delta Force. Cette vidéo d'accroche présente Fight, une nouvelle chanson du célèbre duo de compositeurs 2WEI (Warriors, Still Here, Survivor), ainsi qu'un aperçu du mode Warfare tant attendu.

Warfare est un mode de jeu révolutionnaire au sein de Delta Force qui offre des batailles joueur contre joueur à grande échelle, plongeant les joueurs dans des simulations de guerre avec des territoires étendus et un éventail de véhicules terrestres, aériens et maritimes. La liste de cartes continuera de s'allonger, offrant aux joueurs une expérience de champ de bataille en constante évolution.

Delta Force Bêta ouverte sur PC sera lancé le 5 décembre et sera offert gratuitement sur PC et Steam et dans Epic Games Store . L'hymne complet, « Fight », sera lancé le même jour.

À propos de Delta Force

Delta Force est le prochain jeu de tir tactique gratuit de la série bien-aimée Delta Force, qui comprendra des modes multijoueurs à grande échelle, ainsi que des campagnes à joueur unique et en mode coopératif remplies d'action, un vaste arsenal d'armes qu'il sera possible de personnaliser, et plus encore. Delta Force Bêta ouverte sur PC sera lancé le 5 décembre. Les joueurs pourront alors se joindre à la mêlée en obtenant le jeu gratuitement par l'entremise du site Web et des pages Steam et Epic Games Store pages.

À propos de Team Jade

Team Jade est une filiale remarquable de TiMi Studio Group, bien connue pour Call of Duty : Mobile et Assault Fire, qui est le jeu de tir chinois le plus populaire sur PC au cours de la dernière décennie. Comptant sur des centaines de professionnels chevronnés de l'industrie, l'équipe a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont des prix BAFTA et TGA.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=D6vkSA6SIMo

SOURCE Team Jade

PERSONNE-RESSOURCE : Joe Meng, [email protected]