Deloitte continue d'accroître ses activités en cybersécurité, pour positionner le cabinet comme chef de file sur les marchés nationaux et régionaux grâce à une offre de services globale

TORONTO, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Dans le but de consolider son leadership stratégique et de continuer à soutenir ses clients dans des domaines cruciaux comme la cybersécurité, Deloitte annonce l'union de ses forces avec Makros, une société chilienne spécialisée en cybersécurité qui possède 18 années d'expérience éprouvée sur le marché national. Comptant près de 100 professionnels et plus de 200 clients, Makros offre une variété de services notamment dans les domaines de la sécurité périmétrique, de la sécurité infonuagique, de la gestion des identités et plus.

Cette intégration place Deloitte à l'avant-garde des services-conseils en cybersécurité au Chili grâce à une équipe performante comptant près de 250 professionnels spécialisés dans l'offre de services de cybersécurité de bout en bout et dans la gestion de solutions dans plusieurs secteurs existants et émergents au Chili et à l'étranger.

« Cet investissement nous aidera à offrir des solutions complètes et innovatrices à nos clients, a déclaré Ricardo Briggs, chef de la direction et associé directeur régional de Deloitte Chili. La pandémie a amplifié le besoin croissant et constant de numériser les processus à travers toutes les fonctions de nos clients. Cela nous a permis non seulement de tirer parti de nos services liés à la cybersécurité et aux cyber risques, mais aussi de renouveler continuellement les applications et les technologies d'analyse, de traitement et de gestion des données qui sont pertinentes pour les activités et les stratégies de nos clients afin d'offrir les solutions les plus complètes. »

« Nous sommes très fiers de nous joindre à une entreprise comme Deloitte. C'est l'occasion pour nous de mettre à contribution nos compétences sur le marché complexe de la cybersécurité et de soutenir nos clients à se préparer aux défis numériques à venir dans tous les aspects de leurs entreprises. Cela montre également que nous avons développé nos activités en nous appuyant sur l'innovation et en nous adaptant aux besoins des entreprises de différents secteurs », a expliqué Marcelo Díaz, ancien chef de la direction de Makros qui se joindra à Deloitte Chili à titre d'associé des Services liés aux cyber risques.

« La présence et la réputation de Makros au Chili sont exceptionnelles, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler aux côtés des meilleurs », a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada.

Deloitte et Makros unissent leurs forces à un moment où les technologies numériques sont de plus en plus présentes à l'échelle mondiale et où les cyberattaques continuent d'augmenter. Cette démarche augmente non seulement l'étendue de nos cyber-services, mais est importante afin de soutenir le travail stratégique du cabinet en augmentant la collaboration transfrontalière et en continuant à fournir à nos clients des services basés sur la sécurité et la fiabilité.

