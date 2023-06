Le nouveau rapport met l'accent sur la responsabilité et la réalisation des objectifs du Cabinet en fonction de ses quatre piliers, soit l'inclusion, l'éducation, l'emploi et l'autonomisation économique.

TORONTO, le 21 juin 2023 /CNW/ - Ce mois de juin marque le troisième anniversaire de la publication du Plan d'action pour la réconciliation (PAR) de notre Cabinet, le premier du genre dans le monde des affaires canadien à répondre à l'appel à l'action (no 92) lancé aux entreprises par la Commission de vérité et réconciliation. Dans le dernier rapport de mise à jour, Élargir la voie commune vers la réconciliation , nous présentons les étapes et les faits saillants du parcours du Cabinet à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, et nous agissons comme un phare pour encourager d'autres organisations à se mobiliser et à répondre à l'appel en faveur de la réconciliation.

Plan d’action pour la réconciliation (PAR) de Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte & Touche)

« Notre parcours est défini et guidé par les efforts des peuples autochtones et non autochtones, et par leur détermination à faire avancer les choses et à résoudre les difficultés, déclare Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada et Chili. Nous restons fidèles à la raison d'être du Cabinet, à savoir inspirer les autres par les connaissances et les occasions, tout en favorisant l'inclusion. Nous avons la volonté de faire des affaires de manière inclusive et de créer un environnement où tous les professionnels peuvent contribuer à la réconciliation. Ce n'est qu'en nous partageant les responsabilités que nous pourrons poursuivre nos progrès dans un esprit de croissance et de guérison continues. »

Depuis 2020, Deloitte a pris des mesures importantes pour renforcer la confiance et reconstruire les relations entre les peuples autochtones et non autochtones. Parmi les mesures prises cette année, citons la première entente de commandite de Deloitte pour les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord (JAAN) 2023 et une entente de trois ans avec Indspire, qui prévoit un engagement de 175 000 $ par année pour l'éducation des étudiants inuits, métis et des Premières Nations.

Au cours de l'année écoulée, Deloitte a eu une influence positive sur plus de 5 000 jeunes autochtones dans le cadre d'activités et d'engagements de bénévolat, et le Cabinet continue de donner aux peuples autochtones les moyens de poursuivre leurs études et leur carrière, en établissant des relations importantes avec des organisations et des universités de tout le Canada, telles que Our Children's Medicine, Workforce Forward, ComIT et NPower, pour n'en nommer que quelques-unes.

Deloitte finance la Communauté autochtone et ses alliés, un groupe de ressources pour les employés qui soutient les programmes de mentorat et les occasions de leadership pour les personnes autochtones et non autochtones au sein du Cabinet, et envisage plusieurs alliances stratégiques afin d'améliorer son bassin de talents.

« Au sein de notre organisation, nous savons qu'un plus grand nombre d'Autochtones doivent avoir voix au chapitre. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une nouvelle équipe de professionnels autochtones qui explorent des initiatives de recrutement novatrices respectant les façons autochtones de savoir, pour nous aider à favoriser et à promouvoir les talents issus des communautés inuites, métisses et des Premières Nations à l'échelle de Deloitte, dit Alexandra Biron, directrice principale, Services aux clients autochtones et responsable du Plan d'action pour la réconciliation. Nous continuons à créer des espaces sûrs où les professionnels autochtones peuvent se rencontrer, et nous comprenons l'importance de la sensibilisation culturelle et des occasions d'apprentissage continu afin de former et d'informer notre personnel de tous les niveaux. »

Le Cabinet a enregistré une augmentation de 38 % du nombre de professionnels autochtones par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une hausse importante du nombre de candidatures au cours de la deuxième année du programme de bourses et de stages pour étudiants autochtones du Cabinet. Dans le cadre de sa stratégie d'emploi, Deloitte a mis sur pied un nouveau comité au sein de l'équipe responsable de l'expérience en milieu de travail afin d'examiner les systèmes et les services de soutien actuellement offerts aux professionnels autochtones du Cabinet.

En outre, Deloitte Canada a reçu la certification « argent » du programme Relations progressistes avec les Autochtones du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, devenant ainsi le premier cabinet de services professionnels à obtenir cette désignation.

À propos de Deloitte Canada :

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Katie Watkins, Deloitte, 437-778-6339, [email protected]; Mike Filion, Deloitte, 514-390-0913, [email protected]