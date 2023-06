Deloitte atteindra ses objectifs en matière de DEI au cours des quatre prochaines années en poursuivant son parcours de réconciliation, en rendant compte de la société contemporaine, en éliminant les obstacles systémiques et en garantissant l'équité et l'inclusion

TORONTO, le 15 juin 2023 /CNW/ - Afin de renforcer son engagement envers la réconciliation, la diversité, l'équité et l'inclusion, Deloitte Canada annonce que tous les niveaux de sa main-d'œuvre rendront compte de la société contemporaine d'ici mai 2027. En tant qu'organisation axée sur sa raison d'être qui s'est engagée à relever les défis les plus pressants qui touchent les Canadiens, Deloitte Canada s'efforcera d'atteindre ses objectifs en matière de diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) conformément à sa vision selon laquelle « Deloitte est pour tous » au cours des quatre prochaines années.

« Afin de parvenir à un Canada prospère d'ici 2030, nous devons employer et habiliter une main-d'œuvre plus diversifiée et inclusive; nos gens, nos clients et nos collectivités méritent que Deloitte rende véritablement compte de la population du pays à tous les niveaux de ses activités, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Grâce à notre engagement et à nos politiques renouvelés, nous concrétisons notre vision selon laquelle n'importe qui peut prospérer chez Deloitte, et nous incarnons notre raison d'être en vue d'aider et d'inspirer d'autres organisations et collectivités à exceller dans leur propre parcours en matière de DEI. »

Pour rendre le Canada plus inclusif, Deloitte continuera de faire progresser ses travaux dans le cadre du parcours vers la réconciliation. Depuis 2020, et par l'intermédiaire de son Plan d'action pour la réconciliation, Deloitte Canada a fait équipe avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education pour mettre en œuvre le programme d'apprentissage transformateur, Les 4 saisons de la réconciliation, obligatoire à l'échelle du Cabinet.

Afin de promouvoir davantage la diversité et la représentation à tous les niveaux, Deloitte a à cœur d'attirer, de retenir et de soutenir les meilleurs talents de communautés diversifiées, y compris les Autochtones, les Noirs, les personnes handicapées, les personnes racisées, les femmes et les personnes des communautés 2SLGBTQIA+. À l'externe, Deloitte s'efforce de faire progresser et de maintenir l'autonomisation économique des entreprises des communautés sous-représentées et sous-employées en établissant et en entretenant des relations et des partenariats significatifs avec des fournisseurs diversifiés et les membres d'autres communautés.

Deloitte est déterminé à produire continuellement des résultats équitables pour tous, dans l'ensemble de ses pratiques, en revoyant et en remettant en question de façon proactive son processus pour repérer et éliminer les obstacles systémiques. Afin de remédier aux inégalités salariales potentielles, Deloitte continuera de tirer parti d'analyses pour cerner les lacunes et les aspects à améliorer pour nos gens en ce qui a trait à l'embauche, au perfectionnement et à l'accession à une promotion.

« Afin de créer un milieu de travail réellement inclusif où nos gens se sentent libres d'être pleinement eux-mêmes, nous devons continuer de nous assurer que nous travaillons dans un environnement sécuritaire et respectueux où tout le monde se sent inclus, a expliqué Praveck Geeanpersadh, associé directeur, Diversité, équité et inclusion. Or, les belles paroles n'engagent à rien, et c'est pourquoi nous continuons d'écouter nos gens et d'agir concrètement à tous les niveaux et de différentes façons, et à chaque étape de notre parcours. »

Guidé par son engagement et ses politiques renouvelés à l'égard de la DEI, Deloitte Canada continuera de tirer parti de son Conseil de l'action pour les Noirs, un groupe de travail composé de hauts dirigeants et de professionnels provenant de divers groupes auto-identifiés et conçu pour favoriser des environnements inclusifs, sécuritaires et équitables pour nos collègues noirs.

En 2021, Deloitte Canada a lancé son Plan d'action sur l'accessibilité, un cadre conçu pour créer des environnements accessibles et inclusifs pour les personnes handicapées et un défi lancé aux entreprises canadiennes et aux gouvernements de prendre des mesures clés pour exploiter les bassins de main-d'œuvre sous-représentés et sous-employés qui ont été ignorés par le passé.

Pour en savoir plus sur la façon dont Deloitte Canada accorde la priorité à la DEI au sein de son organisation et à l'extérieur de celle-ci, cliquez ici.

