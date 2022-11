Le Cabinet est récompensé pour ses efforts visant à favoriser la réconciliation dans le cadre de ses relations dans le milieu des affaires et dans la collectivité

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada est heureux d'annoncer avoir reçu la certification « argent » du Programme de Relations progressistes avec les Autochtones (RPA) du Conseil canadien pour le commerce autochtone (CCCA). Cette certification récompense les organisations qui accordent la priorité au soutien d'entreprises autochtones et à l'établissement de relations dans la collectivité. Deloitte Canada s'est vu mériter cette reconnaissance en raison du parcours pour favoriser la réconciliation, y compris le lancement du Plan d'action pour la réconciliation (PAR), et devient ainsi le premier cabinet de services professionnels à recevoir la certification « argent » du programme RPA.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir reçu cette certification importante et nous maintenons notre engagement à jouer notre rôle à l'égard de la réconciliation avec les communautés et les entreprises autochtones, annonce Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Nous sommes persuadés que le secteur privé doit continuer de travailler avec les entreprises autochtones au Canada et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à collaborer ensemble pour bâtir un pays plus équitable. »

Créé en 2001, le programme RPA, dirigé par le Conseil canadien pour le commerce autochtone, comprend un outil de gestion et de création de rapports en ligne pour appuyer les efforts déployés par les entreprises participantes afin d'améliorer progressivement les relations avec les autochtones, ainsi qu'un programme de certification de la performance des entreprises comportant trois niveaux : Bronze, Argent et Or.

« Il s'agit d'une étape importante dans le cadre de notre parcours de réconciliation. Elle représente un autre pas en avant dans l'amélioration des relations entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada, explique Alexandra Biron, directrice principale, Services aux clients autochtones de Deloitte. Bien que nous ayons déjà concrétisé de nombreux engagements récemment auprès des communautés autochtones, nous continuons d'établir des relations et de créer des programmes réfléchis, inclusifs et axés sur la responsabilisation. Cette certification démontre que les entreprises peuvent exercer leurs activités en respectant leur raison d'être et agir pour le bien commun, et nous sommes impatients d'inspirer d'autres personnes en cours de route. »

Depuis 2020, par l'intermédiaire du Plan d'action pour la réconciliation, Deloitte Canada fait équipe avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education pour mettre en œuvre le programme d'apprentissage obligatoire et transformateur à l'échelle du Cabinet intitulé Les 4 saisons de la réconciliation. Le Cabinet a également conclu une entente de commandite pluriannuelle avec Indspire selon laquelle il s'engage à verser 175 000 $ par année pendant trois ans dans l'éducation aux autochtones.

Le programme RPA procure un niveau élevé d'assurance en faisant appel à une tierce partie indépendante pour évaluer les rapports des entreprises portant sur les résultats mesurables et les initiatives dans quatre domaines : actions de leadership, emploi, développement des affaires et relations avec la communauté (engagement et soutien).

Pour en savoir plus sur les Services aux clients autochtones de Deloitte, y compris le rapport Notre progrès sur la voie commune pour la réconciliation publié par Deloitte Canada, cliquez ici.

