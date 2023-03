Ce programme immersif aidera les entreprises à conceptualiser et à démystifier l'IA générative

TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'IA générative entraîne une évolution dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi Deloitte Canada annonce la création de son programme de laboratoire sur l'IA générative. Cette approche unique offrira une expérience pratique et immersive aux visiteurs qui souhaitent créer des prototypes, effectuer des tests et mettre à l'essai leurs idées dans un environnement soutenu par une équipe de leaders de Deloitte et de professionnels chevronnés dans l'écosystème de l'IA. Les séances de laboratoire de deux jours ont pour but d'aider les organisations à comprendre les capacités de l'IA générative et ses utilisations.

« À titre de cabinet le plus grand et le plus diversifié en son genre au Canada, nous sommes très heureux d'offrir ce service immersif, le tout premier en son genre, aux entreprises de partout au pays, déclare Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Dans le contexte de l'évolution récente des technologies perturbatrices comme l'IA générative, nous soutenons et inspirons les entreprises canadiennes qui veulent saisir toutes les occasions liées à ces technologies en leur fournissant les connaissances sectorielles, l'infrastructure et les services infonuagiques dont elles ont besoin pour élaborer, perfectionner et déployer des modèles d'IA générative de façon sécuritaire, éthique et percutante afin que nous puissions tous en bénéficier à l'ère de la transformation numérique. »

L'IA générative peut être utilisée de diverses manières dans tous les secteurs. Elle peut notamment être utilisée pour effectuer des études de marché, prendre des notes ou améliorer les interactions de soutien à la clientèle. Des cas d'utilisation précis ont été définis dans divers secteurs, comme la planification financière personnalisée pour la gestion du patrimoine, le diagnostic médical pour les soins de santé, la création d'expériences et d'univers immersifs pour les médias et le divertissement, et la sélection de vêtements pour les détaillants. Ces modèles peuvent être perfectionnés à des fins bien précises en lien avec des solutions propres à un secteur à l'aide de cadres d'application de l'IA.

Dans le cadre du programme de laboratoire d'IA générative de Deloitte, les organisations apprendront comment libérer efficacement le potentiel de cette technologie révolutionnaire pour relever les défis d'affaires les plus pressants. L'équipe de Deloitte utilisera le laboratoire pour démystifier l'IA générative, explorer les avantages et les risques, et repérer les cas d'utilisation à forte incidence qui s'harmonisent avec les principaux enjeux d'affaires. À mesure que les entreprises découvriront l'univers complexe de l'IA générative, elles pourront tirer parti des outils les plus récents et de l'expertise qu'elles acquerront pour prendre des décisions éclairées.

« À l'approche d'une ère de transformation marquée par des changements fondamentaux dans les interactions entre l'humain et la machine, le taux remarquable d'adoption de l'IA générative par les consommateurs est un précurseur clair, explique Jas Jaaj, associé directeur et leader national, Intelligence artificielle et données, Deloitte Canada. Cette évolution continue au sein de nos communautés annonce une augmentation imminente et rapide de l'adoption de l'IA générative en entreprise et met en lumière l'importance accrue de cette technologie dans divers secteurs. »

Grâce à nos alliances stratégiques dans l'ensemble du réseau de Deloitte, le programme de laboratoire d'IA générative de Deloitte sera alimenté par les dernières technologies d'IA produite par des leaders dans le secteur, notamment Cohere and Nvidia (en anglais).

« Que ce soit dans les domaines du service à la clientèle, de la vente, du marketing, de la recherche et du développement, et plus encore, l'IA générative peut aider les entreprises à stimuler leur productivité, et les entreprises sont à la recherche de soutien pour adopter ces capacités, explique Manuvir Das, vice-président de l'informatique en entreprise de NVIDIA. Deloitte aide des organisations de partout dans le monde à intégrer l'IA alimentée par NVIDIA à leurs activités, et son laboratoire d'IA générative aidera les entreprises canadiennes à transformer leur productivité grâce à ces technologies avancées, notamment les services infonuagiques liés au langage, aux médias visuels et à la biologie. »

« Cohere a pour mission de fournir une IA de pointe dans le domaine du langage à toutes les entreprises et à tous les développeurs, même ceux qui n'ont pas d'importantes ressources de traitement ou d'expertise dans le domaine de l'apprentissage machine. Deloitte nous aidera à réaliser cette mission et à accroître l'incidence et l'accessibilité de cette technologie », précise Aidan Gomez, cofondateur et chef de la direction de Cohere.

Malgré le potentiel illimité de l'IA générative, son utilisation à des fins commerciales fait l'objet de débats éthiques, juridiques et politiques. Le cadre d'IA digne de confiance de Deloitte permet de mettre au point des balises et de faire la distinction entre les priorités éthiques concurrentes lors du développement et de la mise en œuvre de produits. En outre, grâce au soutien de Deloitte Legal, cabinet d'avocats de Deloitte, les organisations peuvent poursuivre leur parcours d'adoption de l'IA tout en recevant de l'aide à l'égard de leur conformité et de leur stratégie.

