TORONTO, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de Striven Consulting Inc. (Striven), un cabinet spécialisé dans les tests technologiques et l'ingénierie de la qualité établi à Vancouver, afin de faire progresser ses capacités de test pour de grandes initiatives de transformation et d'intégrer davantage l'ingénierie de la qualité en tant que capacité à l'échelle du Cabinet. L'acquisition permettra également à Deloitte d'accueillir de nombreux leaders chevronnés qui sont les mieux placés pour soutenir les clients du marché intermédiaire du Cabinet en Colombie-Britannique et un peu partout au pays.

« Ne vous laissez pas tromper par le titre de cabinet-conseil spécialisé de Striven, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Les capacités approfondies que l'entreprise met à la disposition du Cabinet, ainsi que sa vaste expérience dans les services-conseils en technologie, sont monumentales. En ce qui a trait aux tests et à l'ingénierie de la qualité, l'équipe de Striven procurera une valeur particulière aux petites et grandes organisations qui souhaitent entreprendre d'importants projets de transformation, et nous serons ravis d'aider et d'inspirer nos clients à chaque étape de leur parcours. »

Fondé en 2014, le cabinet Striven s'appuie sur des décennies d'expérience en gestion et en services-conseils en technologie. Ayant travaillé avec Deloitte dans le cadre de nombreux projets clés par le passé et possédant une expérience considérable en services-conseils auprès d'un large éventail de clients - des sociétés figurant au palmarès Fortune 100 aux entreprises en démarrage -, l'équipe de leaders chevronnés de Striven a d'excellentes connaissances des secteurs, incluant le secteur public, le commerce de détail, l'assurance, les soins de santé et les technologies financières.

En se joignant à la gamme de services Ingénierie des systèmes du groupe de Consultation de Deloitte Canada, l'équipe de Striven sera essentielle pour renforcer la pratique de tests et d'ingénierie de la qualité du Cabinet partout au Canada, et particulièrement en Colombie-Britannique, où la solide réputation de Striven et son leadership en services-conseils en technologie augmenteront considérablement la capacité du Cabinet à aider de nouveaux clients.

« Comme nous avons établi une solide relation de travail avec Deloitte dans le passé, nous sommes emballés de nous joindre au Cabinet, a déclaré Yasmine Roulleau, chef de la direction de Striven. Nous sommes impatients de combiner notre approche agile axée sur le client avec le réseau et les gammes de services de Deloitte d'une ampleur sans bornes. Ensemble, nous veillerons à ce que nos clients demeurent concurrentiels en les aidant à relever les défis d'affaires les plus complexes d'aujourd'hui. »

Le Bureau de l'expansion de la société de Deloitte Canada est toujours à l'affût d'occasions d'effectuer des fusions ou des acquisitions et de créer des alliances qui soutiennent nos capacités à servir nos clients. Le 21 juin dernier, Deloitte Canada a également fait l'acquisition d'un cabinet de services-conseils en infonuagique, AE Cloud Consultants LTD (AECC), afin d'accroître sa présence auprès des clients du marché intermédiaire au Québec et de renforcer son leadership et son offre de services au sein du groupe Oracle NetSuite. Chaque acquisition démontre l'engagement du Cabinet à servir ses clients du secteur privé, du marché intermédiaire et ses grands clients au Canada, et à les aider à faire face à leurs enjeux d'affaires complexes et à s'adapter à l'évolution de leurs besoins et des occasions en matière de services.

Renseignements: Kyle Wyskiel, Deloitte, 416-354-1574, [email protected]; Mike Filion, Deloitte Canada, 514-390-0913, [email protected]