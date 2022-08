TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de Nubik Inc. (« Nubik »), un cabinet-conseil en transformation numérique situé à Montréal, dans le but de renforcer sa présence et son leadership liés à Salesforce, et de consolider ses relations et ses gammes de services pour les clients du marché intermédiaire. L'équipe de Nubik, qui est formée des seuls spécialistes multinuages de Salesforce, de FinancialForce et de Rootstock Cloud ERP en Amérique du Nord, fournira également aux clients des solutions de pointe dans les domaines de la fabrication et de la distribution, de la haute technologie et des services professionnels.

« L'arrivée de Nubik aura certainement des répercussions immédiates sur nos clients, en particulier sur ceux du marché intermédiaire qui cherchent de nouveaux outils et de nouvelles solutions pour relever les défis d'affaires les plus pressants et les plus complexes d'aujourd'hui, de la transformation digitale à la pénurie de main d'œuvre, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Les solides relations multinuages qu'entretient Nubik, surtout avec Salesforce, et ses professionnels chevronnés amélioreront grandement notre capacité à gérer le volume et l'étendue des besoins au sein du marché intermédiaire canadien. »

En s'appuyant sur deux décennies d'expérience et de connaissances relatives à l'écosystème de Salesforce, y compris avec FinancialForce et Rootstock ERP, Deloitte pourra maintenant exploiter les capacités clés que possède Nubik dans le domaine. L'ajout de Nubik, qui se spécialise dans la gestion de projets, l'engagement en matière de vente, la chaîne d'approvisionnement, la planification des ressources d'entreprise et la gestion des relations avec la clientèle, témoigne également de l'engagement indéfectible du Cabinet envers ses clients du marché intermédiaire.

L'équipe de Nubik formée de plus de 100 employés se joindra à la pratique de Consultation de Deloitte dans différents bureaux au Canada et en Amérique du Nord. De plus, Camil Bourbeau, ancien chef des affaires commerciales chez Nubik, et Alexandre Boyer, ancien chef de l'exploitation, se joindront au Cabinet à titre de nouveaux associés. Aux côtés de ces nouveaux associés travailleront deux nouveaux directeurs de service, Dany Jacques, ancien vice-président des ventes, et Élie Rodrigue, cofondateur et ancien chef des technologies. Katie Bussières, ancienne présidente de Nubik, se joindra aussi à Deloitte.

« Chez Nubik, nous nous efforçons constamment d'offrir des solutions de premier ordre aux organisations qui cherchent des outils pour devenir plus concurrentielles grâce à des processus d'affaires supérieurs dans divers secteurs, a déclaré Katie Bussières, ancienne présidente de Nubik. En nous joignant à Deloitte, nous sommes heureux d'entamer la prochaine étape de notre parcours amorcé il y a 20 ans et nous sommes impatients de faire profiter un nouveau bassin d'organisations de notre expérience, de nos relations et de notre expertise. »

La pratique de Consultation de Deloitte Canada se concentre sur l'innovation et la transformation. En aidant ses clients à imaginer leurs projets, puis à les exécuter au moyen des technologies et des perspectives les plus récentes, de l'élaboration de stratégies, jusqu'à la mise en œuvre et aux opérations, son équipe spécialisée donne accès à une foule de solutions numériques pour relever les défis les plus difficiles d'aujourd'hui et saisir les opportunités présentes sur le marché.

