TORONTO, le 30 mars 2021 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de Groundswell Group Inc. (Groundswell), un important cabinet spécialisé dans l'intégration des données et de l'intelligence artificielle (IA), afin d'accroître sa capacité à servir des clients de l'Ouest canadien dans d'importants domaines de croissance de l'IA et de la transformation infonuagique. L'acquisition de Groundswell, qui est la deuxième acquisition de Deloitte en 2021, accroîtra les capacités cruciales du Cabinet en matière de transformation numérique, y compris l'apprentissage machine, l'automatisation intelligente et l'ingénierie des données infonuagiques, capacités qui sont devenues encore plus essentielles en raison de la COVID-19.

« Nous sommes dans une période passionnante pour la transformation de l'IA et de l'infonuagique, et l'acquisition de Groundswell est une autre façon de démontrer notre engagement à aider le Canada à se transformer en agissant dans ce secteur à croissance rapide et en servant nos grands clients et nos clients du marché intermédiaire, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Non seulement cette acquisition renforce-t-elle la position de Deloitte en tant que premier cabinet de services-conseils en intelligence artificielle au Canada, mais elle constitue également un gain très important pour notre façon de servir nos clients dans l'Ouest canadien et le reste du pays, en nous permettant de leur offrir des services de bout en bout qui les aideront à se transformer à grande échelle et à prospérer. »

Fondé à Calgary en 2001, Groundswell est le plus important cabinet d'IA et de gestion de données de l'Ouest canadien. Groundswell possède de solides capacités dans les domaines de l'IA, de la transformation infonuagique des données, de l'automatisation intelligente, des renseignements stratégiques, de la visualisation de données, des mégadonnées et de l'analytique prédictive.

« Ce n'est pas un secret pour personne que les leaders d'affaires d'aujourd'hui cherchent de plus en plus à tirer parti de la valeur des données, et grâce à l'acquisition de Groundswell, nous faisons un grand pas en avant dans la façon dont nous offrons des services d'analytique éclairés à nos clients, a déclaré Sébastien Blais, associé directeur de la Consultation de Deloitte Canada. Grâce aux capacités approfondies, aux relations solides et à la réputation inébranlable de Groundswell, nous renforçons encore davantage notre capacité à guider nos grands clients et ceux du marché intermédiaire à chaque étape de leur parcours de transformation numérique fondé sur l'IA. »

Groundswell, qui est reconnu comme un chef de file dans le domaine de l'IA et des données dans le marché de l'Ouest, est formé d'une équipe de 133 employés qui se joindront au groupe Omnia IA de la Consultation de Deloitte Canada. De plus, Darren Sartison, ancien président de Groundswell; Morgan Arndt, ancien chef des opérations; et Adrian Hull, ancien vice-président des opérations en Colombie-Britannique, se joindront au Cabinet en tant que nouveaux associés.

« Il s'agit d'un nouveau chapitre fort intéressant et motivant pour notre équipe. Nous avons l'impression que de joindre nos forces à celles de Deloitte nous permet finalement d'assembler toutes les pièces du casse-tête, a déclaré Darren Sartison, ancien président de Groundswell qui devient un associé de Deloitte. À mesure que les affaires et les technologies fusionnent, les occasions pour nos clients se multiplient. En combinant les connaissances techniques approfondies et les capacités de Groundswell avec les gammes de services exhaustives en matière d'IA et de données de Deloitte, de la stratégie à la mise en œuvre en passant par les opérations, nous serons vraiment plus forts ensemble. »

En maintenant ses solides partenariats avec des fournisseurs de premier plan du secteur, Groundswell continuera de répondre aux besoins de clients clés dans l'Ouest et dans le reste du pays grâce aux employés qui se joindront à Deloitte à Calgary, à Vancouver et à Edmonton.

Le Bureau de l'expansion de la société de Deloitte Canada est toujours à l'affût d'occasions d'effectuer des fusions ou des acquisitions et de créer des alliances qui soutiennent nos capacités à servir nos clients. Le 26 février 2021, Deloitte Canada a également fait l'acquisition de The Working Group Inc., un cabinet de services-conseils numériques, pour soutenir ses grands clients et ceux du marché intermédiaire dans le cadre de leurs transformations numériques et infonuagiques, et ainsi améliorer davantage la stratégie numérique mondiale de Deloitte. Chaque acquisition démontre l'engagement du Cabinet à servir ses clients du secteur privé, du marché intermédiaire ainsi que ses grands clients au Canada, à les aider à faire face à leurs enjeux d'affaires complexes et/ou à s'adapter à l'évolution de leurs besoins et des occasions en matière de services.

