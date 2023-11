Cette acquisition renforce les capacités du Cabinet dans les domaines des changements climatiques, du développement durable et de la décarbonation des parcs de véhicules

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de Fleet Challenge Canada Inc. (Fleet Challenge), un cabinet de consultation en gestion de parcs de véhicules de premier plan, afin de rehausser le leadership et les capacités de son groupe Durabilité au Canada et d'élargir ses services existants en matière de stratégies de gestion de parcs de véhicules, de décarbonation et d'électrification auprès des grands clients et des clients du marché intermédiaire.

« Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe Fleet Challenge, non seulement en raison de ses relations et de son excellente réputation, mais aussi de l'envergure et du niveau de ses capacités et de ses connaissances sectorielles, déclare Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. L'équipe représente un ajout de taille à notre Cabinet. En combinant le leadership et l'engagement à l'égard du développement durable de Deloitte à l'expertise sectorielle de Fleet Challenge et à son approche axée sur les clients, nous rehaussons la façon dont nous servons nos clients et leur offrons de la valeur dans les domaines des changements climatiques, du développement durable et de la décarbonation des parcs de véhicules. »

Fondé en 2005, Fleet Challenge se joint à Deloitte avec une équipe de représentants au Canada, offrant ainsi un large éventail de données et de connaissances sectorielles. Au fil des ans, l'entreprise a aidé des parcs de véhicules du secteur public et du secteur privé de premier plan - de toutes les catégories, allant des municipalités aux entreprises de camionnage - à optimiser leur rendement grâce à des solutions viables pour relever divers défis liés à leurs parcs de véhicules, notamment en ce qui a trait aux finances, à l'environnement, à la structure d'entreprise, à la planification stratégique, à l'efficacité organisationnelle ou à la compétitivité des coûts.

L'équipe Fleet Challenge est entièrement intégrée à la pratique de Consultation de Deloitte au Canada. Roger Smith, président et chef de la direction de Fleet Challenge, se joint également à notre équipe Décarbonation des parcs de véhicules, conseillant le Cabinet avec le soutien d'un réseau de sous-traitants expérimentés.

« Notre équipe entame un nouveau chapitre stimulant! Nous sommes impatients de nous joindre à Deloitte en raison de son engagement solide à l'égard du développement durable et de la responsabilité sociale, explique Roger Smith, ancien président et chef de la direction de Fleet Challenge. Nos clients obtiendront une valeur incomparable en travaillant avec une seule entité. En combinant nos connaissances sectorielles approfondies et nos compétences spécialisées au réseau mondial et à l'excellente réputation de Deloitte, nous savons que nous pouvons aider les entreprises de gestion de parcs de véhicules au Canada à optimiser leurs activités et à relever les défis cruciaux afin d'atteindre leurs cibles fermes et ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, nous avons un avantage encore plus grand et nous offrirons des solutions exceptionnelles à nos clients. »

Fleet Challenge se joint au Cabinet avec ses bases de données et ses outils exclusifs, y compris Fleet Analytics Review (FAR), un logiciel qui utilise des données historiques d'exploitation pour effectuer des analyses prédictives et des prévisions, rehaussant ainsi la rigueur et l'exhaustivité des processus d'examen des parcs de véhicules et du parcours vers la carboneutralité.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'équipe Décarbonation des parcs de véhicules de Deloitte Canada.

