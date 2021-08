TORONTO, le 3 août 2021 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de Clockwork Inc. (« Clockwork »), chef de file en services-conseils SAP, afin de renforcer ses capacités de pointe en matière de déploiement de solutions SaaS (logiciels-services), de migration infonuagique et de développement d'applications personnalisées. Reconnue comme un leader du marché en solutions SAP, Clockwork est dotée de puissantes capacités techniques et d'une solide réputation qui nous permettront de réaliser la transformation numérique pour nos clients.

Fondée en 1998, Clockwork est l'une des sociétés indépendantes de renom de solutions SAP au Canada. Ses clients sont issus d'une vaste gamme de secteurs, dont les services financiers, les produits de consommation et le secteur public. Au-delà de l'aspect SAP, la société apporte également au Cabinet ses relations importantes comme celles avec les fournisseurs de services infonuagiques Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform (GCP).

« Ce n'est un secret pour personne que nous sommes très heureux de l'arrivée de l'équipe de Clockwork chez Deloitte », a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. « Si l'acquisition de Clockwork nous permet d'affirmer notre présence en tant que principale société canadienne de services-conseils SAP, la marque de renom et les dirigeants chevronnés sont également d'une grande importance dans cette transaction qui ne manquera pas de renforcer nos compétences techniques SAP, nos actifs et notre prédominance dans ce marché. »

En apportant au Cabinet ses capacités techniques, ses leaders d'expérience et sa capacité déterminante en matière de solutions SAP et d'infonuagique, Clockwork renforcera la capacité de Deloitte à exécuter des projets de transformation SAP et infonuagiques de bout en bout pour une variété de secteurs et de clients privés et publics.

Avec 45 employés se joignant à Deloitte Canada à Toronto, à Montréal et à Calgary, les activités de Clockwork seront intégrées à la pratique de Consultation de Deloitte et s'inscriront dans l'offre de solutions d'entreprise SAP. Mike Roach, cofondateur et ancien président de Clockwork, se joint également au Cabinet en tant que nouvel associé.

« Nous connaissons bien Deloitte, et même si des liens solides de travail existent déjà entre nous, faire équipe sous un seul nom est une tout autre histoire », affirme Mike Roach, associé de la Consultation, Deloitte Canada, et cofondateur et ancien président de Clockwork. « L'accès à l'abondance de ressources et de relations de Deloitte nous permettra d'aller encore plus loin dans l'intérêt de nos clients et nous sommes impatients de relever de nouveaux défis ensemble. »

Deloitte a obtenu de grands honneurs pour sa capacité d'aider les clients de SAP à réaliser des résultats d'affaires significatifs et à permettre à l'entreprise cinétiqueMC intelligente et infonuagique d'évoluer au rythme des perturbations. Deloitte a reçu plusieurs prix SAP® Pinnacle Awards, la plus haute récompense décernée par SAP, y compris le prix SAP Pinnacle Award en tant que partenaire SAP S/4HANA® de l'année (grande entreprise) de 2016-2018 et 2020-2021. Deloitte a également reçu le prix SAP Pinnacle Award 2021 à titre de partenaire de l'excellence en prestation de services de l'année. À l'échelle mondiale, le Cabinet a reçu de nombreux prix d'analyste pour son leadership dans les solutions et les services infonuagiques.

Le Bureau de l'expansion de la société de Deloitte Canada est toujours à l'affût d'occasions d'effectuer des fusions ou des acquisitions et de créer des alliances qui soutiennent nos capacités à servir nos clients. Le 18 février 2021, Deloitte Canada a fait l'acquisition de The Working Group Inc., cabinet de services-conseils numériques pour rehausser ses capacités en matière de transformation numérique. Le 30 mars 2021, Deloitte Canada a également fait l'acquisition de Groundswell Group Inc., un cabinet de services-conseils numériques, pour soutenir ses grands clients et ceux du marché intermédiaire dans le domaine de l'IA et de la transformation infonuagique, et ainsi améliorer davantage la stratégie numérique mondiale de Deloitte.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Kyle Wyskiel, Deloitte, 416 354-1574, [email protected] ; Marilyne Plouffe, Deloitte, 514 393-5471, [email protected]