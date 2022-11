Alors que les résultats du sondage auprès des dirigeants d'entreprises lauréates pointent vers des marchés du travail et financiers sous pression, les résultats démontrent un engagement du secteur pour la diversité de la composition des conseils d'administration et pour les femmes occupant des postes de direction.

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada est fier d'annoncer les noms des sociétés lauréates de ses prix Technologie Fast 50, Entreprises Fast 15, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Ce palmarès franchit cette année un jalon qui marque 25 ans de reconnaissance d'entreprises technologiques canadiennes, qui se sont distinguées par leur innovation, leur leadership et leur croissance.

« Les lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de 2022 attestent la prospérité du secteur canadien des technologies, observe Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. Malgré des conditions économiques et mondiales imprévisibles, les entreprises technologiques partout au pays saisissent de nouvelles occasions d'affaires et répondent aux exigences du marché qui sont en évolution rapide. Il est stimulant d'assister à ces innovations accélérées et à ces gains technologiques qui font du Canada un chef de file sur la scène internationale. »

Les marchés du travail et financiers préoccupent les lauréates du palmarès Technologie Fast 50

Selon le sondage annuel de Deloitte Canada auprès des dirigeants d'entreprises lauréates du palmarès Technologie Fast 50, la capacité d'attirer et de maintenir en poste une main-d'œuvre qualifiée demeurent des défis de taille pour ces organisations. Des dirigeants sondés, 27% d'entre eux ont indiqué que les conditions du marché du travail représentent le plus important défi auquel ils font face, suivi par l'instabilité des marchés financiers (18%) et des préférences changeantes des consommateurs (13%).

L'accès au capital est une préoccupation émergente des entreprises lauréates cette année. L'an dernier, 78 % des répondants ont indiqué que leur accès à des capitaux s'était amélioré. Cette année, cette proportion est tombée à 47 %, soit le taux le plus faible depuis cinq ans.

Avancement des femmes occupant des postes de direction

Parmi les autres conclusions du sondage, une compagnie sur cinq (21%) révèle que les femmes représentent plus de 40 % de leurs cadres supérieurs, soit un gain d'un point par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, près de huit compagnies sur dix (77%) ont affirmé avoir au moins un ou une membre au sein de leur conseil d'administration s'identifiant à un groupe visé par l'équité.

En tête du palmarès 2022 : l'immobilier, les voyages, la réduction du gaspillage alimentaire et les technologies médicales

Nobul, un marché numérique ouvert de Toronto qui fait le lien entre les acheteurs et les vendeurs de maisons et les agents immobiliers, domine cette année le palmarès Technologie Fast 50 avec un taux de croissance sur trois ans de 72 944 %. Nobul est la première entreprise dans les annales du palmarès à migrer de la catégorie Sociétés prometteuses au classement Technologie Fast 50 en seulement une année.

Hopper, une des plateformes mobiles de voyage avec la plus forte croissance à l'échelle globale, a obtenu le meilleur classement dans la catégorie Entreprises Fast 15. Basée à Montréal, la compagnie offre une application ainsi que des services B2B qui lui ont permis de réaliser un taux de croissance de ses revenus de 859 %. Cette catégorie souligne la réussite des entreprises des secteurs des technologies, des médias et des télécommunications dont l'expansion a été la plus rapide, selon le taux de croissance de leurs revenus, au cours des quatre dernières années.

Flashfood domine le classement dans la catégorie Technologie propre, un prix créé l'an dernier pour saluer les réalisations de sociétés innovatrices canadiennes qui se distinguent particulièrement dans les domaines des procédés, des produits ou des services qui réduisent les impacts environnementaux. Établie à Toronto, la société a évité le gaspillage de plus de 40 millions de livres d'aliments, permettant aux consommateurs d'économiser plus de 100 M$ et de nourrir des centaines de milliers de familles. Forte d'une hausse de ses revenus de 11 869 % sur trois ans, Flashfood se joint à Nobul parmi les rares entreprises qui se sont hissées de la catégorie Sociétés prometteuses à une autre catégorie du Technologie Fast 50 en une seule année.

Dans la catégorie Sociétés prometteuses, l'entreprise de Vancouver Thrive Health a enregistré la plus forte croissance de revenus, soit 4 221 %. L'organisation fournit une technologie qui permet un meilleur accès aux données des patients et équipe les prestataires de soins de santé avec des outils permettant d'offrir des flux de soins personnalisés en fonction des besoins individuels des patients. Grâce à leur plateforme interactive d'engagement des patients, Thrive Health contribue à placer les patients au centre des soins et facilite la prise de décisions cliniques plus axées sur les données.

Vingt-cinq ans d'innovation et de croissance dans le secteur canadien des technologies

Créé en 1998, le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte Canada a décerné des prix à plus de 1 700 sociétés technologiques canadiennes innovatrices depuis son inauguration. Les récipiendaires représentent un vaste éventail de secteurs et de sous-secteurs, soit le matériel informatique, les semi-conducteurs, les logiciels, les logiciels-services, la technologie énergétique, les soins médicaux, la biotechnologie et le secteur pharmaceutique, l'intelligence artificielle, les services infonuagiques, les logiciels destinés au secteur de la consommation, l'analytique des données, l'infrastructure d'entreprise et la productivité, les technologies financières, la sécurité, la mobilité et le réseautage social.

80 sociétés Canadiennes figurent au palmarès Technology Fast 500

Le palmarès Technologie Fast 50 fonctionne parallèlement au plus vaste palmarès nord-américain, soit le Technology Fast 500MC. Les entreprises lauréates au Canada sont automatiquement admissibles pour ce prestigieux palmarès. Cette année, 80 compagnies Canadiennes s'y sont classées. C'est la compagnie Certn de la Colombie-Britannique qui s'est méritée la meilleure position du groupe en 24ième place. Pour les résultats complets du palmarès Technology Fast 500, visitez : https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/fast500-winners.html.

CLASSEMENT TECHNOLOGIE FAST 50

No Taux de croissance Nom de l'entreprise Ville Région 1 72 944 % Nobul Toronto Ontario 2 6 407 % Certn Victoria Colombie-Britannique 3 6 286 % Bloom Care Solutions Inc. Vaughan Ontario 4 5 476 % d1g1t Inc. Toronto Ontario 5 5 247 % Mistplay Montréal Québec 6 4 581 % Bitbuy Toronto Ontario 7 4 366 % Symend Calgary Alberta 8 2 904 % Brim Financial Toronto Ontario 9 2 854 % Spocket Vancouver Colombie-Britannique 10 2 658 % Alphawave IP Toronto Ontario 11 2 511 % Clutch Etobicoke Ontario 12 2 320 % Marble Toronto Ontario 13 2 309 % AltaML Edmonton Alberta 14 2 267 % GoBolt Toronto Ontario 15 2 077 % Dark Slope and Lumeto -

Divisions du Spatial Industries Group Toronto Ontario 16 1 926 % TransitLabs, RideCo Waterloo Ontario 17 1 596 % Dialogue Technologies de la santé Inc. Montréal Québec 18 1 475 % Hotspex Media Toronto Ontario 19 1 284 % Smile Digital Health Toronto Ontario 20 1 269 % Staffy Toronto Ontario 21 1 205 % DarkVision Technologies Inc. Vancouver Colombie-Britannique 22 1 163 % Properly Toronto Ontario 23 1 041 % Klue Vancouver Colombie-Britannique 24 974 % Blockthrough Toronto Ontario 25 964 % Vention Montréal Québec 26 898 % League Toronto Ontario 27 849 % Wavo Montréal Québec 28 843 % Fantuan Vancouver Colombie-Britannique 29 842 % GeoComply Vancouver Colombie-Britannique 30 829 % ApplyBoard Kitchener Ontario 31 802 % BenchSci Toronto Ontario 32 802 % Freight Club Reston Virginie 33 800 % Underknown Toronto Ontario 34 790 % Later Vancouver Colombie-Britannique 35 764 % Ada Toronto Ontario 36 744 % hungerhub Canada Inc. Toronto Ontario 37 740 % AlayaCare Montréal Québec 38 727 % Clearco Toronto Ontario 39 689 % Upfeat Winnipeg Manitoba 40 625 % Leap Tools Toronto Ontario 41 551 % Rewind Ottawa Ontario 42 529 % eSSENTIAL Accessibility Inc. Toronto Ontario 43 515 % Thinkific Vancouver Colombie-Britannique 44 502 % Tribe Property Technologies Vancouver Colombie-Britannique 45 495 % Cloud Synapps Inc. Mississauga Ontario 46 467 % Jane North Vancouver Colombie-Britannique 47 463 % LiveBarn Montréal Québec 48 440 % Loopio Toronto Ontario 49 437 % iLobby North York Ontario 50 421 % ScalePad Vancouver Colombie-Britannique



CLASSEMENT ENTREPRISES FAST 15

No Taux de croissance Nom de l'entreprise Ville Région 1 859 % Hopper Montréal Québec 2 698 % EBlock Gloucester Ontario 3 590 % Trulioo Vancouver Colombie-Britannique 4 560 % VOSKER Montréal Québec 5 499 % Viral Nation Mississauga Ontario 6 453 % Valsoft Corporation Montréal Québec 7 372 % Jobber Edmonton Alberta 8 365 % Shipfusion Toronto Ontario 9 358 % Talent.com Montréal Québec 10 338 % StackAdapt Toronto Ontario 11 301 % eStruxture Data Centers Montréal Québec 12 300 % Lightspeed Commerce Inc. Montréal Québec 13 276 % Paystone London Ontario 14 262 % East Side Games Vancouver Colombie-Britannique 15 260 % CoolIT Systems Calgary Alberta



TECHNOLOGIE PROPRE

No Taux de croissance Nom de l'entreprise Ville Région 1 11 869 % Flashfood Toronto Ontario 2 6 730 % Sollum Technologies Montréal Québec 3 3 154 % MineSense Technologies Vancouver Colombie-Britannique 4 2 589 % Stromcore Energy Mississauga Ontario 5 1 098 % good natured Products Inc. Vancouver Colombie-Britannique 6 764 % Biktrix Electric Bikes Saskatoon Saskatchewan 7 518 % PyroGenesis Montréal Québec 8 428 % Previan Québec Québec 9 336 % Food Cycler Ottawa Ontario 10 307 % Mysa St. John's Terre-Neuve 11 300 % Vive Crop Protection Toronto Ontario 12 276 % LUMINOR Environmental Inc. Guelph Ontario 13 223 % Meta Materials Inc. Mississauga Ontario 14 116 % Clear Blue Technologies Toronto Ontario 15 76 % BQE Water Vancouver Colombie-Britannique



SOCIÉTÉS PROMETTEUSES

No Taux de croissance Nom de l'entreprise Ville Région 1 4 221 % Thrive Health Vancouver Colombie-Britannique 2 3 296 % Athennian Calgary Alberta 3 3 084 % Symbodi Fredericton Nouveau-Brunswick 4 3 059 % BioRender Toronto Ontario 5 2 051 % CapIntel Toronto Ontario 6 823 % Irwin Toronto Ontario 7 654 % SAVVYY Toronto Ontario 8 643 % Fellow Ottawa Ontario 9 574 % SWTCH Energy Toronto Ontario 10 499 % Lydia AI Toronto Ontario 11 437 % Crypto4A Ottawa Ontario 12 387 % Vitruvi Calgary Alberta 13 336 % UgoWork Québec Québec 14 262 % Ionomr Innovations Vancouver Colombie-Britannique 15 246 % Milk Moovement Halifax Nouvelle-Écosse



À propos du palmarès Technologie de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Soulignant la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat, il comprend différentes catégories, notamment le palmarès Technologie Fast 50 et les catégories Entreprises Fast 15, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologie des États-Unis et du Canada. Les commanditaires du palmarès 2022 sont RBCx, Osler, CBRE, le Conseil canadien des innovateurs, EDC, TMX, Vector Institute, Clarity Recruitment et Lafond. Pour de plus amples renseignements, consultez www.fast50.ca.

