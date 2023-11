Alors que les entreprises du secteur des technologies rencontrent des difficultés considérables en matière d'accès au capital, un sondage mené auprès des dirigeants des sociétés lauréates démontre que l'immigration permet de remédier à la pénurie de talents



TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Deloitte Canada est heureux de dévoiler les sociétés lauréates de l'édition 2023 de ses prix Technologie Fast 50, Entreprises-Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès Technologie Fast 50MC, qui en est maintenant à sa 26e édition, souligne les réalisations de classe mondiale d'entreprises de premier plan du secteur canadien des technologies, mettant en évidence leur engagement à l'égard de l'innovation, leur solide leadership et la croissance rapide de leurs revenus. Cette année, le taux de croissance moyen sur trois ans des lauréates du palmarès Technologie Fast 50 est de 2 213 %.

« Les lauréates de cette année ont connu une croissance exceptionnelle de leurs revenus, malgré les incertitudes qui planent sur l'économie et le marché, déclare Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. Grâce à leur vision audacieuse de l'avenir, à leurs technologies avant-gardistes, à leur capacité concurrentielle et à leur désir de repousser les limites, ces entreprises sont des pionnières dans leur secteur respectif, mais aussi des catalyseurs apportant croissance et valeur à l'économie canadienne, au pays comme à l'étranger. C'est réellement inspirant de voir comment elles améliorent le monde d'aujourd'hui et façonnent celui de demain. »

L'accès au capital : un défi de taille pour les entreprises du secteur des technologies

Selon le sondage annuel de Deloitte Canada mené auprès des dirigeants d'entreprises lauréates du palmarès Technologie Fast 50, les sociétés technologiques se préoccupent de plus en plus de leur accès au capital de sources canadiennes et américaines pour étendre et développer leurs activités. Environ six dirigeants sur dix (61 %) estiment que leur accès au capital s'est détérioré au cours des cinq dernières années, contre 23 % en 2022.

La capacité d'attirer et de maintenir en poste une main-d'œuvre qualifiée demeure un défi important pour les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide. Près du quart des répondants (24 %) considère que les enjeux liés au marché du travail sont les plus pressants. En outre, le sondage indique que les avancées technologiques et la nouvelle concurrence sont des préoccupations croissantes pour leur entreprise. Sur une note plus optimiste, les dirigeants des lauréates de cette année se réjouissent du fait que le Canada a le taux d'immigration le plus élevé (en pourcentage de population) de tous les pays du G20. En effet, 63 % des répondants estiment que cet afflux a un effet positif modéré ou important sur la disponibilité des talents dans le secteur.

L'IA générative est tendance en 2023

L'intelligence artificielle générative est une tendance émergente parmi les entreprises figurant au palmarès Technologie Fast 50 : plus de la moitié des répondants (52 %) indiquent qu'ils intègrent dans une certaine mesure cette technologie à leurs activités. De plus, près d'une entreprise sur quatre déploie actuellement l'IA générative (24 %) ou a des projets pilotes en cours dans ce domaine (24 %).

En tête du palmarès de 2023 : les chaînes de blocs, la connectivité, la réduction des émissions et les technologies financières

Au sommet du classement Technologie Fast 50 de cette année, avec une croissance sur trois ans de 16 910 %, se trouve Dapper Labs, une entreprise Web 3.0 de Vancouver qui utilise le pouvoir du jeu pour proposer des expériences et des pièces de collection numériques à des partisans du monde entier grâce à la technologie de chaînes de blocs. L'entreprise, qui posait sa candidature au programme pour la première fois, ouvre la voie à un monde numérique plus ouvert et plus inclusif avec ses jeux et ses divertissements.

Alphawave Semi, chef de file mondial de la connectivité à haute vitesse, se classe au premier rang de la catégorie Entreprises-Leaders du secteur (autrefois appelée « Entreprises Fast 15 ») grâce à une croissance sur trois ans de 1 547 %. L'entreprise de Toronto conçoit des solutions de connectivité filaire de pointe qui permettent un transfert de données plus rapide, plus fiable et plus performant tout en consommant moins d'énergie.

La première place de la catégorie Technologie propre revient à Convrg Innovations Inc., une société de Calgary offrant des solutions de réduction des émissions aux sociétés pétrolières et gazières souhaitant exercer leurs activités de manière durable sur leurs sites. Avec une croissance sur trois ans de 6 000 %, Convrg Innovations entend accélérer l'évolution énergétique pour bâtir un avenir plus durable.

Dans la catégorie Sociétés prometteuses, l'entreprise Neo Financial a enregistré la plus forte croissance sur trois ans, soit 81 732 %. L'entreprise, dont le siège social se situe à Calgary, tire parti des plus récentes technologies afin de proposer une expérience financière plus intelligente aux Canadiens. Spécialisée dans les produits d'épargne et de crédit, Neo Financial se donne pour mission de redéfinir l'avenir financier de millions de personnes au Canada.

Cette année, 98 entreprises canadiennes figurent au palmarès Technology Fast 500™

Le palmarès Technologie Fast 50 fonctionne parallèlement au plus vaste palmarès nord-américain Technology Fast 500, les lauréates canadiennes étant automatiquement admissibles à ce prestigieux palmarès. Dans le cadre de l'édition 2023, 98 entreprises canadiennes s'y retrouvent, avec l'entreprise vancouvéroise Dapper Labs en tête du groupe à la neuvième place. Consultez la liste complète des lauréates du palmarès Technology Fast 500 ici.

Pour en savoir plus sur les catégories Technologie Fast 50, Entreprises-Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses, visitez le www.fast50.ca .

CLASSEMENT TECHNOLOGIE FAST 50



No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 16 910 Dapper Labs, Inc. Vancouver Colombie-

Britannique 2 12 865 Noibu Ottawa Ontario 3 8 185 BioRender Toronto Ontario 4 3 162 RideCo Waterloo Ontario 5 3 119 BoomerangFX Mississauga Ontario 6 2 392 Site 20/20 Dartmouth Nouvelle-Écosse 7 2 186 nesto Montréal Québec 8 2 116 GoBolt Toronto Ontario 9 2 071 Clutch Technologies Inc. Toronto Ontario 10 2 045 Certn Victoria Colombie-

Britannique 11 1 959 Hivestack Inc. Montréal Québec 12 1 842 Aquanow Vancouver Colombie-

Britannique 13 1 839 VirgoCX Toronto Ontario 14 1 682 Irwin Toronto Ontario 15 1 527 BlueDot Toronto Ontario 16 1 356 Black & White Zebra Vancouver Colombie-

Britannique 17 1 231 Smile Digital Health Toronto Ontario 18 1 205 Staffy Toronto Ontario 19 1 204 Symend Calgary Alberta 20 1 028 Brim Financial Toronto Ontario 21 1 006 ZayZoon Calgary Alberta 22 993 Potloc Montréal Québec 23 936 Trolley Westmount Québec 24 863 d1g1t Toronto Ontario 25 812 KOHO Financial Toronto Ontario 26 790 Greenspace Mental Health Toronto Ontario 27 692 Systems With Intelligence

Inc. Mississauga Ontario 28 667 Klue Vancouver Colombie-

Britannique 29 636 Vention Montréal Québec 30 623 Spare Vancouver Colombie-

Britannique 31 553 SourceKnowledge Montréal Québec 32 540 Zensurance Toronto Ontario 33 528 Ada Toronto Ontario 34 525 Mission Montréal Québec 35 495 Forma.ai Toronto Ontario 36 489 Marble Toronto Ontario 37 465 League Toronto Ontario 38 433 Plooto Toronto Ontario 39 431 Wavo Montréal Québec 40 426 Monsters Aliens Robots

Zombies Toronto Ontario 41 411 Coconut Software Saskatoon Saskatchewan 42 382 LiveBarn Inc. Montréal Québec 43 378 Jane App North Vancouver Colombie-

Britannique 44 374 DarkVision Technologies Inc. North Vancouver Colombie-

Britannique 45 361 Tribe Property Technologies Vancouver Colombie-

Britannique 46 344 Rewind Ottawa Ontario 47 330 ContactMonkey Toronto Ontario 48 322 Solink Kanata Ontario 49 315 Launchpad Technologies Vancouver Colombie-

Britannique 50 303 MEDFAR Clinical Solutions Montréal Québec

ENTREPRISES-LEADERS DU SECTEUR



No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 1 547 Alphawave Semi Toronto Ontario 2 1 440 Hopper Montréal Québec 3 764 Dialogue Montréal Québec 4 691 GeoComply Vancouver Colombie-

Britannique 5 625 Mistplay Montréal Québec 6 602 Freight Club Burnaby Colombie-

Britannique 7 588 StackAdapt Toronto Ontario 8 576 Lightspeed Commerce Inc. Montréal Québec 9 510 Fantuan Burnaby Colombie-

Britannique 10 476 ApplyBoard Kitchener Ontario 11 469 AlayaCare Montréal Québec 12 469 EBlock Toronto Ontario 13 408 Thinkific Vancouver Colombie-

Britannique 14 382 VOSKER Victoriaville Québec 15 380 Previan Québec Québec 16 372 eStruxture Data Centers Montréal Québec 17 370 Jobber Edmonton Alberta 18 340 Valsoft Corporation Inc. Saint-Laurent Québec 19 314 Trulioo Vancouver Colombie-

Britannique

TECHNOLOGIE PROPRE



No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 6 000 Convrg Innovations Inc. Calgary Alberta 2 1 939 GHGSat Montréal Québec 3 1 211 SWTCH Toronto Ontario 4 1 090 Stromcore Energy Inc. Toronto Ontario 5 933 Alert Labs Kitchener Ontario 6 900 good natured Products Inc. Vancouver Colombie-Britannique 7 718 Envo Drive Systems Inc. Burnaby Colombie-Britannique 8 608 Flashfood Toronto Ontario 9 436 Food Cycle Science Ottawa Ontario 10 332 LiftWerx Cambridge Ontario 11 328 Vive Crop Protection Mississauga Ontario 12 290 Electrovaya Mississauga Ontario 13 256 MineSense Technologies

Ltd. Vancouver Colombie-Britannique 14 255 LUMINOR Environmental

Inc. Guelph Ontario 15 211 Mysa Saint-Jean de

Terre-Neuve Terre-Neuve-et-Labrador

SOCIÉTÉS PROMETTEUSES

No Croissance (%) Nom de la société Ville Région 1 81 732 Neo Financial Calgary Alberta 2 8 484 PurposeMed Calgary Alberta 3 2 866 DealMaker Toronto Ontario 4 2 381 Falkbuilt Calgary Alberta 5 1 832 Nevvon North York Ontario 6 1 421 VueReal Inc. Waterloo Ontario 7 956 CarboNet Vancouver Colombie-

Britannique 8 914 Ideon Technologies Richmond Colombie-

Britannique 9 884 EAIGLE Markham Ontario 10 855 Fable Toronto Ontario 11 843 Hydreight Technologies Inc. Vancouver Colombie-

Britannique 12 836 Operto Guest Technologies Vancouver Colombie-

Britannique 13 729 Fellow Ottawa Ontario 14 691 Arteria AI Toronto Ontario 15 488 LumiQ Toronto Ontario

À propos du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26e année, souligne la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises--Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity, Lafond et The Globe and Mail. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca.

À propos de Deloitte Canada

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

