TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition du cabinet de services-conseils SAP, Ouest Business Solutions (Ouest), afin de rehausser son offre SAP sur le marché intermédiaire et son leadership dans l'Ouest canadien et à l'échelle nationale. Comptant plus de 15 ans d'expérience dans les solutions et les services SAP pour les petites et les grandes entreprises canadiennes, Ouest met à la disposition de Deloitte une équipe de leaders chevronnés possédant des compétences diversifiées, offrant une portée instantanée en particulier dans les services publics, les mines et au sein des entreprises du marché intermédiaire en Colombie-Britannique et partout au pays.

« Il s'agit d'un ajout stratégique important pour le Cabinet, compte tenu de l'accélération de l'évolution du numérique sur le marché en raison de la pandémie et du désir de moderniser les systèmes des TI pour l'habiliter, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Non seulement Ouest nous permettra de continuer à faire croître notre gamme de services SAP sur le marché intermédiaire, mais il ouvrira également de nouvelles avenues pour élargir nos services et créer de nouvelles relations, particulièrement dans l'Ouest canadien. En même temps, l'équipe de direction digne de confiance qui vient d'Ouest est inégalée, ce que nos clients apprécieront certainement. »

Spécialisé dans les solutions d'affaires SAP standards et personnalisées rentables, Ouest possède également une bonne connaissance d'une vaste gamme de solutions SAP, notamment en ce qui a trait aux finances, à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, à la gestion et à la sécurité du capital humain, à la gestion des actifs d'entreprise, à la veille stratégique, à l'expérience utilisateur et à la sécurité.

Établis à Vancouver, les 28 employés de l'équipe d'Ouest se joindront à la pratique de Consultation de Deloitte à Vancouver et à Toronto. Tanya Peachey, ancienne chef de la direction et présidente d'Ouest, se joint au Cabinet à titre de nouvelle associée. Jeffery Wong, ancien chef de l'exploitation d'Ouest, se joint également à Deloitte à titre de nouveau directeur de service.

« Après avoir travaillé pendant 15 ans auprès d'entreprises canadiennes qui exercent des activités à l'échelle internationale dans le cadre de solutions SAP, nous sommes ravis d'entamer un nouveau chapitre stimulant et intéressant avec Deloitte, a déclaré Tanya Peachey, associée de la Consultation chez Deloitte Canada, ancienne chef de la direction et présidente d'Ouest. Dans cette prochaine étape, nous sommes heureux de poursuivre notre parcours en créant de nouvelles relations dans l'Ouest canadien, en élargissant davantage le réseau de services de Deloitte et en offrant aux clients canadiens une gamme de solutions SAP de pointe. »

Deloitte a obtenu de grands honneurs pour sa capacité d'aider les clients de SAP à réaliser des résultats d'affaires significatifs et à faciliter l'entreprise cinétique intelligente axée sur l'infonuagique, conçue pour évoluer au rythme des perturbations. Deloitte a reçu plusieurs prix SAP® Pinnacle, la plus haute récompense décernée par SAP, y compris le prix SAP Pinnacle de partenaire SAP S/4HANA® de l'année (grande entreprise) de 2016 à 2018, en 2020 et en 2021. Deloitte a également remporté le prix SAP Pinnacle de 2021 à titre de partenaire de l'excellence en prestation de services de l'année. À l'échelle mondiale, le Cabinet a reçu de nombreux prix d'analyste pour son leadership dans les solutions et les services infonuagiques.

Le Bureau de l'expansion de la société de Deloitte Canada est toujours à la recherche d'occasions de fusion ou d'acquisition et de création d'alliances qui soutiennent nos capacités à servir nos clients dans les domaines du numérique, des données et de l'IA. En 2021, Deloitte Canada a fait l'acquisition de quatre sociétés afin de soutenir et d'élargir les gammes de services pour les entreprises du marché intermédiaire et les grands clients. Plus récemment, Deloitte Canada a fait l'acquisition de Clockwork Inc. et de Dataperformers Company Inc., ce qui lui a permis d'accroître ses capacités en matière de déploiement de solutions SaaS, de migration infonuagique, d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram, ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Kyle Wyskiel, Deloitte, 416-354-1574, [email protected]; Marilyne Plouffe, Deloitte, 514-393-5471, [email protected]