TORONTO, le 19 avril 2022 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de MDB Insight Inc. afin d'accroître le bassin de talents et le leadership de son groupe des Services-conseils en économie, en plus d'élargir ses gammes de services existantes pour les clients du secteur public et du marché intermédiaire. Fort de plus de 15 années d'expérience, MDB Insight combine une expertise intégrée en développement économique et en perfectionnement de la main-d'œuvre à des méthodes de recherche et à des outils novateurs afin d'offrir des solutions réalisables et d'aider les organisations à surmonter les défis liés aux affaires et aux politiques.

« MDB Insight est un pôle de développement économique, de perfectionnement de la main-d'œuvre, d'élaboration de stratégies d'entreprise et d'études de marché qui s'appuie sur une équipe diversifiée de leaders d'expérience, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Il est clair que l'équipe de MDB Insight est un ajout très important à notre Cabinet, surtout dans l'optique de rebâtir nos économies locales et provinciales après la pandémie, de même que l'expérience et les relations de l'entreprise avec les clients du secteur public et des municipalités. Cette acquisition renforce notre position de plus important cabinet de services-conseils en économie au Canada, et nos clients bénéficieront de nos capacités économiques et politiques de plus en plus complètes. »

Fondé en 2007, MDB Insight offre du soutien sur mesure en matière d'études de marché, d'analytique, de consultation, de formation et d'animation pour aider les organisations à élaborer des stratégies efficaces leur permettant de surmonter les difficultés et de tirer parti des occasions lucratives.

L'intégration de l'équipe de MDB Insight au sein des Conseils financiers de Deloitte dans les différents bureaux au Canada donnera accès au Cabinet non seulement aux professionnels chevronnés de l'entreprise, mais aussi à ses relations de longue date dans le secteur public, y compris avec des clients municipaux. Les anciens vice-présidents exécutifs de MDB Insight, Paul Blais, Trudy Parsons et Chris Bandak, se joindront à Deloitte à titre de nouveaux directeurs de service.

« Nous joindre à Deloitte est une étape importante de notre mission visant à favoriser le développement économique continu et à promouvoir l'amélioration des affaires et le perfectionnement de la main-d'œuvre à plus grande échelle, a déclaré Paul Blais, directeur de service des Conseils financiers chez Deloitte Canada. Nous sommes emballés à l'idée de travailler avec le groupe des Services-conseils en économie de Deloitte pour soutenir les entreprises et les décideurs alors qu'ils tentent de s'y retrouver dans des environnements complexes qui évoluent rapidement. En combinant notre expérience en planification stratégique, en études de marché et en perfectionnement de la main-d'œuvre avec les solides connaissances de Deloitte en matière d'économie et de politiques, nous savons que nous pouvons relever des défis importants liés aux affaires et aux politiques pour favoriser la prospérité économique à long terme. »

L'équipe des Services-conseils en économie de Deloitte Canada, qui fait partie de la pratique des Conseils financiers du Cabinet, combine ses prévisions analytiques et son sens des affaires pour élaborer des stratégies et des politiques qui permettent de générer une valeur économique, financière et sociale. Cette équipe dévouée d'économistes, de conseillers et d'analystes travaille en étroite collaboration avec des leaders sectoriels partout au Canada et dans le monde afin d'éclairer les occasions futures et de stimuler les progrès pour nos clients.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

