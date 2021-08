TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Deloitte Canada fait l'acquisition de Dataperformers Company Inc. (Dataperformers), une entreprise d'ingénierie et d'intelligence artificielle appliquée en démarrage, afin d'accroître ses capacités en IA et en apprentissage machine, particulièrement dans le domaine de la vision par ordinateur et des opérations d'apprentissage machine. En se joignant à Deloitte, Dataperformers clôt une foule d'acquisitions pour le Cabinet en 2021, ce qui amène une équipe chevronnée de nouveaux talents montréalais très recherchés dans le domaine de l'IA et de la vision par ordinateur.

L'équipe multidisciplinaire de Dataperformers se joindra à Omnia IA de Deloitte dans les bureaux de Montréal, d'Ottawa et de Toronto. Mehdi Merai, ancien chef de la direction et cofondateur de Dataperformers, et Amine Ben Ayed, ancien chef de l'exploitation et cofondateur, se joignent au Cabinet à titre d'associé et de directeur de service, respectivement. L'ancien chef de la protection de la vie privée Ali Elawad et l'ancien chef des technologies Gabriel De Lisi se joignent également à Deloitte à titre de directeurs principaux.

« Intégrer Dataperformers au giron de Deloitte est un gain stratégique important pour le Cabinet, tant sur le plan des talents que des technologies, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Cette opération accroîtra certainement notre leadership et nos capacités en matière d'IA, d'apprentissage machine et de vision par ordinateur. Nous pourrons en outre profiter de la notoriété et des relations solides des leaders de Dataperformers dans le milieu de l'IA à Montréal, qui est plus que jamais en demande. »

Grâce à cette acquisition, Deloitte s'apprête également à acquérir Macula AI, la plateforme de Dataperformers propulsée par l'IA, qui fournit des solutions de pointe de vision par ordinateur pour l'inspection visuelle.

« Se joindre à la pratique Omnia IA de Deloitte n'est pas une mince affaire pour la famille de Dataperformers, et nous sommes impatients de voir ce que cette combinaison gagnante apportera à nos clients actuels et futurs, a affirmé Mehdi Merai, maintenant associé de Deloitte, et ancien chef de la direction de Dataperformers. En établissant un lien entre la communauté de l'intelligence artificielle à Montréal et le cabinet national qu'est Deloitte, nous avons l'impression de rejoindre le vaisseau mère. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes prêts. »

Le Bureau de l'expansion de la société de Deloitte Canada est toujours à l'affût d'occasions d'effectuer des fusions ou des acquisitions et de créer des alliances qui soutiennent nos capacités à servir nos clients. Le 18 février 2021, Deloitte Canada a également fait l'acquisition de The Working Group Inc., un cabinet de services-conseils numériques, pour consolider ses capacités en matière de transformation numérique. Le 30 mars 2021, Deloitte Canada a fait l'acquisition de Groundswell Group Inc., un cabinet de services-conseils numériques, pour soutenir ses clients, moyens et grands, dans leurs projets d'IA et de transformation infonuagique, et encore améliorer la stratégie numérique mondiale de Deloitte. De plus, le 3 août 2021, Deloitte Canada a fait l'acquisition de Clockwork Inc., augmentant ainsi ses capacités en matière de déploiement de solutions SaaS, de migration infonuagique et de développement d'applications personnalisées.

Omnia IA est la pratique d'intelligence artificielle de Deloitte Canada. Avec plus de 650 professionnels à l'échelle du pays, Omnia IA a doublé de taille au cours des dernières années pour soutenir les clients dans tous les aspects de leur transformation de l'IA. Depuis le lancement de l'Institut de l'IA et de la plateforme CortexAI, Deloitte a sensibilisé les gens à la façon dont l'IA peut stimuler la croissance des entreprises dans tous les secteurs et a continué d'accélérer la manière dont les organisations développent et déploient rapidement des solutions d'IA évolutives pour avoir une grande influence au Canada et à l'échelle mondiale.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

