TORONTO, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada a annoncé aujourd'hui que Doug Schweitzer, ancien ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation du gouvernement de l'Alberta, s'est joint au Cabinet à titre de conseiller principal en Consultation.

En mettant l'accent sur les régions des Prairies et de l'Ouest, M. Schweitzer assurera un leadership stratégique dans le cadre de projets liés au groupe sectoriel Technologies, médias et télécommunications (TMT) de Deloitte, qui est l'un des plus grands bassins d'experts sectoriels au monde, soutenant des entreprises de toutes formes et de toutes tailles qui évoluent, se modernisent et prospèrent dans un monde numérique.

« Doug apporte un leadership exceptionnel à la pratique, qui est l'une des marques les plus reconnues au monde en matière de TMT, a déclaré Steve Winsor, leader du secteur des TMT, Consultation. Sa contribution a joué un rôle déterminant pour rétablir la prospérité économique de l'Alberta, en diversifiant le secteur industriel de la province et en favorisant la création d'emplois et la croissance. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de l'équipe de Deloitte alors que nous continuons de desservir notre secteur des TMT et nos clients en les aidant à résoudre certains de leurs problèmes les plus pressants, à découvrir de nouvelles occasions et à se transformer pour avancer vers la prochaine frontière dans un contexte d'affaires en constante évolution. »

« Je suis très enthousiaste de me joindre à Deloitte en tant que conseiller principal axé sur les technologies, les médias et les télécommunications, a déclaré Doug Schweitzer. Je suis impatient de travailler avec l'équipe de direction de Deloitte et de mettre à profit mon expérience pour aider les entreprises et les organisations à prospérer dans la région des Prairies et partout dans le monde. »

Pendant les années qu'il a passées au sein de la fonction publique, M. Schweitzer a dirigé l'élaboration du plan de relance économique de l'Alberta, couronné de succès, afin de tirer parti des forces de la province et de diversifier son économie. En plus de coordonner les stratégies sectorielles à l'échelle du gouvernement, il était directement responsable de l'élaboration de stratégies provinciales dans les domaines suivants : technologies et innovation, aérospatiale et logistique, secteur manufacturier, cinéma et télévision, produits pharmaceutiques et sciences de la vie, et tourisme.

M. Schweitzer a siégé à l'Assemblée législative de l'Alberta pendant plus de trois ans à titre de ministre de la Justice et solliciteur général, député provincial de Calgary-Elbow, puis ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation. Avant d'assumer ses fonctions de représentant élu, il était associé au cabinet d'avocats Dentons. Il habite actuellement à Calgary, en Alberta, et il est actif dans sa collectivité auprès de plusieurs organismes de bienfaisance.

