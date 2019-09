Délimax-Montpak lance Famille Fontaine, une nouvelle marque de produits de viande de qualité supérieure, et introduit le seul veau de lait sans OGM sur le marché

Un gage de qualité de la ferme à l'assiette « Avec la nouvelle gamme de produits Famille Fontaine, nous souhaitons ramener le veau sur la table des Canadiens et leur faire apprécier son goût fin et raffiné, mais aussi leur faire connaître les nombreux bénéfices de cette viande maigre et nutritive. Afin de répondre aux attentes de nos clients, nous avons aussi innové en créant de savoureux prêts-à-cuire, faits de viande fraîche, sans agents de conservation, sans gluten et contenant un minimum de sel. Rapides à cuisiner, ils ne contiennent que cinq ingrédients au maximum », a déclaré Alex Fontaine, président de Montpak.

« Notre engagement à offrir des produits de qualité supérieure débute à la ferme. Tous nos animaux sont élevés sans l'usage d'hormones, selon les plus hauts standards du bien-être animal et notre veau de lait est sans OGM. Nous sommes les seuls à offrir ce type de veau et nous en sommes très fiers » a ajouté Fabien Fontaine, président de Délimax.

Un moteur de croissance pour Délimax-Montpak

L'arrivée de la nouvelle marque Famille Fontaine représente le résultat de nombreuses années de travail et d'investissements. « Nous avons vraiment attendu d'avoir tous les ingrédients en place pour assurer le succès du lancement : les terres agricoles, la production de la nourriture animale, l'élevage et les usines de transformation. Ceci nous permet d'assurer un contrôle de la qualité tout au long de la chaîne de production. La marque est vraiment pour nous, l'aboutissement de tout le travail accompli dans les 30 dernières années et nous souhaitons que pour le consommateur, Famille Fontaine soit un gage de qualité », a expliqué Donald Fontaine, président de la division transport du groupe Délimax-Montpak.

« Aujourd'hui, ce sont deux générations de notre famille qui travaillent passionnément et sans relâche à offrir aux consommateurs des produits de qualité, sains et issus de fermes locales. Nous souhaitons également souligner le travail de tous nos employés, qui grâce à leur engagement contribuent eux aussi à faire grandir cette entreprise d'ici », a conclu Fabien Fontaine.

À propos de Délimax-Montpak

Chef de file de son industrie, l'entreprise est le plus important producteur-transformateur de veau et d'agneau en Amérique du Nord et a récemment ajouté le boeuf local à sa production. Avec sa filiale américaine Catelli Brothers, le groupe Délimax-Montpak, offre à ses clients plus de 60 ans d'expérience en transformation et commercialisation, et 30 années d'expertise en élevage. L'entreprise québécoise compte deux générations et est dirigée par la famille Fontaine : Fabien, Donald et Alexandre Fontaine. Elle possède 105 fermes corporatives et collabore avec de très nombreuses fermes associées. Elle possède également 10 usines de transformation et a plus de 1 300 employés au Canada et aux États-Unis. Elle compte parmi sa clientèle les plus importantes entreprises de distribution et de vente de produits alimentaires en Amérique du Nord.

