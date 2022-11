DELAN remettra un dollar pour chaque heure travaillée par ses consultants en TI à des œuvres de charité dans le cadre de son nouveau programme 1 don, 1 heure à la fois

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Alors que le contexte économique et la pénurie de main-d'œuvre continuent de mettre au défi les entreprises québécoises, DELAN, une PME spécialisée en recrutement dans le domaine des technologies de l'information (TI), déploie un nouveau programme relié à sa division contractuelle qui lui permettra de redonner à la communauté. Dans le cadre du programme intitulé 1 don, 1 heure à la fois , DELAN puisera à même ses revenus un dollar par heure travaillée par chacun de ses consultants en TI qu'elle remettra à une œuvre de charité parmi Centraide du Grand Montréal, 60 millions de filles, Leucan et le Club des petits déjeuners. Grâce à la diversité des missions et des publics ciblés par les organismes sélectionnés, chaque consultant TI de DELAN pourra choisir la cause qui lui tient le plus à cœur.

La force du repreneuriat hybride

"Comme plusieurs entrepreneurs de ma génération, je m'intéresse à l'impact de mon entreprise dans ma communauté. Je crois que la recherche de profit n'est pas le seul objectif d'une entreprise et qu'il est possible, et même souhaitable, de conjuguer croissance économique et engagement social, une vision partagée par mes associées et le reste de l'équipe », indique le président de DELAN, Jean-François Charpentier.

À cet effet, un vent de fraîcheur souffle sur la PME dirigée par trois associés, dont deux sont des repreneurs issus de la relève d'affaires. La fondatrice, Anne-Marie Deslauriers, a cédé en juin dernier la présidence à son fils Jean-François Charpentier alors que Stéphany Desmarais, vice-présidente du recrutement TI, a rejoint les actionnaires et par le fait même l'équipe de la haute direction permettant ainsi l'adoption d'un modèle hybride entre repreneuriat familial et traditionnel. Ce modèle favorise l'innovation et l'émergence d'idées nouvelles, ce qui permet à DELAN de continuer à se démarquer. D'ailleurs, le déploiement de l'initiative 1 don, 1 heure à la fois est une initiative portée par Alexandre Trudeau, lui aussi issu de la relève d'affaires, qui a rejoint DELAN en mai 2022 à titre de directeur du développement des affaires de la division contractuelle.

La philanthropie comme stratégie d'impact

Depuis toujours, DELAN se démarque par sa forte culture organisationnelle qui place l'humain et l'innovation au cœur de son approche. Pour Anne-Marie Deslauriers, le programme 1 don, 1 heure à la fois s'inscrit dans une volonté d'aller encore plus loin et de partager les retombées de la croissance de l'entreprise à l'ensemble de la société. "Le travail d'équipe et la collaboration font partie des valeurs fondamentales de DELAN. Cela se vit au quotidien au sein de l'entreprise ainsi qu'avec les partenaires externes. Le programme 1 don, 1 heure à la fois nous permettra d'avoir un impact social encore plus significatif tout en mobilisant nos équipes et nos clients. Nous sommes d'autant plus fiers que DELAN poursuive sa croissance tout en renforçant son utilité sociale!", précise-t-elle.

Selon l'Étude des tendances en philanthropie au Québec , les PME québécoises sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à la philanthropie. Pour 67 % d'entre elles, la culture philanthropique est une valeur importante, et ce chiffre est appelé à accroître avec l'arrivée des entrepreneurs des générations X ou Y, plus sensibilisés à la philanthropie. Comme les PME représentent plus de 99 % des entreprises au Québec, leur contribution potentielle à l'écosystème philanthropique serait majeure.

Alors que l'entreprise célèbre cette année son 25e anniversaire, DELAN espère que le programme 1 don, 1 heure à la fois créera un mouvement chez les entreprises du Québec. Les trois associés lancent d'ailleurs un appel à tous les entrepreneurs et dirigeants de PME. « Toutes les entreprises peuvent donner et s'impliquer socialement. Il s'agit de définir la bonne formule en fonction des réalités de notre organisation », soulignent-ils.

À propos de DELAN

DELAN - Chasseurs de Talents en TI est une entreprise familiale et québécoise qui se spécialise dans le recrutement du secteur des technologies dans la grande région de Montréal et partout au Québec depuis plus de 25 ans. DELAN est une entreprise à propriété majoritairement féminine, certifiée par WEConnect International et WBE Canada, et qui fait partie des étoiles montantes du Palmarès des entreprises québécoises au féminin 2022 de Première en Affaires. L'entreprise a remporté le Prix de l'Excellence / President's Award 2021 de WBE Canada et le concours Top Recruiter Montréal 2020-2021.

