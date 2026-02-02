MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Canderel est fière d'annoncer la poursuite de son partenariat stratégique avec Deka Immobilien Investment GmbH, alors que nous assumons la gestion des actifs, la gestion immobilière et la location de la Tour Deloitte, récemment acquise par Deka et située au 1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, à Montréal (la « Tour Deloitte »). Ce complexe de bureaux de catégorie AAA offre 513 170 pieds carrés d'espaces de bureaux de premier plan, au cœur du centre-ville de Montréal.

En partenariat avec Deka, Canderel a codirigé l'acquisition de la Tour Deloitte, en soutenant l'équipe dans l'ensemble des volets de la vérification diligente technique, juridique et financière, et en accompagnant la transition opérationnelle complète.

« Nous félicitons Deka pour sa troisième acquisition majeure au Canada et sommes ravis de poursuivre notre partenariat à titre de fournisseur de services de confiance », a déclaré Bryce Margetts, vice-président principal chez Canderel. « En misant sur notre plateforme montréalaise bien établie et notre expertise institutionnelle à l'échelle nationale, nous continuerons d'offrir une expérience de calibre mondial aux locataires, tout en soutenant la stratégie d'investissement à long terme de Deka. »

L'engagement de Canderel envers l'excellence à titre de gestionnaire désigné de la Tour Deloitte, aux côtés de la Stantec Tower à Edmonton et du 401 West Georgia à Vancouver, assure une gestion exemplaire de ces actifs de premier plan et renforce leur rôle de piliers au sein de leurs paysages immobiliers urbains respectifs.

À propos de Canderel

Canderel est l'une des plus importantes sociétés immobilières privées au Canada. Établie à Montréal, où se trouve son siège social, et comptant six autres bureaux à travers le pays, Canderel fait partie intégrante du paysage immobilier canadien depuis 50 ans. Réunissant une équipe chevronnée de près de 650 professionnels de l'immobilier, l'entreprise offre des services complets couvrant l'ensemble du cycle de vie immobilier, incluant la gestion immobilière et d'actifs, la location, le développement, la livraison de projets et le conseil en investissement. Au fil des ans, Canderel a développé une expertise distinctive et un positionnement unique en création de valeur, en optimisation de la performance et en amélioration des rendements des investissements immobiliers. Depuis sa création, l'entreprise a géré plus de 20milliards de dollars en projets d'acquisition, de développement et de gestion, représentant plus de 80 millions de pieds carrés de propriétés détenues, gérées et développées à l'échelle du pays.

