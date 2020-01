Déjà trois entreprises québécoises certifiées SQF par le Bureau de normalisation du Québec

QUÉBEC, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a obtenu l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN), membre de l'International Accreditation Forum (IAF), afin de certifier les entreprises du secteur agroalimentaire selon les exigences du Code de salubrité alimentaire Safe Quality Food (SQF). Déjà trois entreprises ont obtenu leur certification au Québec et deux demandes sont en cours d'évaluation.

La certification SQF est très appréciée par l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord et jouit d'une reconnaissance internationale. De plus en plus recherchée par les détaillants et les grossistes, elle garantit de bonnes pratiques de gestion de la sécurité alimentaire et rehausse la confiance du public dans l'industrie agroalimentaire.

Jean Rousseau, directeur principal du BNQ, explique que les entreprises du Québec ont tout avantage à obtenir leur certification SQF. « Cette reconnaissance leur permet de gagner des clients et de conquérir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, la plupart des distributeurs exigent des entreprises agroalimentaires québécoises une certification, telle SQF, reconnue par la Global Food Safety Initiative (GFSI), dont l'objectif est de renforcer la confiance des consommateurs dans les aliments qu'ils achètent», souligne M. Rousseau.

Le BNQ est la seule organisation du Québec à offrir le service de certification SQF. Le service d'audit est offert en français et en anglais, un avantage important pour les entreprises et leurs employés, qui apprécient de communiquer dans la langue de leur choix.

Plusieurs types d'entreprises agroalimentaires, notamment les exploitations agricoles faisant la culture de végétaux en champ et en serre, les usines de transformation alimentaire et les fabricants de matériaux d'emballage alimentaire, peuvent obtenir ou renouveler la certification SQF en se conformant aux exigences.

En tant qu'organisme tierce partie, le BNQ s'assure que les plans de salubrité alimentaire du site visé ont été mis en place selon la méthode Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) du Codex Alimentarius et les exigences règlementaires applicables et que le système a été vérifié et jugé adéquat pour la gestion de la salubrité alimentaire, selon le Code SQF spécifique aux opérations du site.

Pour plus d'information sur le programme de certification SQF au BNQ, veuillez contacter Geneviève Roy, responsable de programme et auditrice du secteur agroalimentaire, aux coordonnées ci-bas ou visiter le site web du BNQ à l'adresse suivante : www.bnq.qc.ca/sqf

