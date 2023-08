DÉFIS ET ENJEUX DE COMPÉTITIVITÉ CHEZ LES PRODUCTEURS DE GRAINS EN RÉGION ÉLOIGNÉE : UN PROGRAMME DE SOUTIEN POUR ALLÉGER LE FARDEAU DES AGRICULTEURS

LONGUEUIL, QC, le 1er août 2023 /CNW/ - Alors que la récolte du blé prend son envol et s'accélérera dans les prochains jours, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) sonnent l'alarme et constatent à quel degré plusieurs régions du Québec éprouvent des enjeux de compétitivité. Le soutien aux revenus agricoles dans les régions dites prioritaires s'inscrit dans une perspective d'autonomie alimentaire, objectif auquel toutes les régions du Québec peuvent contribuer dans la mesure où elles en ont les moyens. En effet, les régions éloignées sont confrontées à des défis et enjeux majeurs.

Parmi ceux-ci figurent l'éloignement des transformateurs, les coûts élevés de transport pour les grains vendus et les intrants achetés, la nécessité de coordonner les déplacements pour optimiser les chargements des camions, un réseau de commercialisation beaucoup plus exigeant, ainsi que des conditions climatiques et agronomiques restreignant les choix de cultures et les rendements potentiels. De plus, certaines cultures bénéfiques pour ces régions ne bénéficient pas toutes d'un programme de sécurité du revenu, exposant ainsi les producteurs à des risques financiers qui entravent le développement de leurs exploitations et menacent leur pérennité ainsi que l'occupation dynamique du territoire.

« Face à ces défis, il devient primordial que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation mette en place un programme spécialement dédié aux producteurs des régions concernées, afin de répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Le climat a provoqué des impacts négatifs inattendus depuis quelques années et les dernières semaines de la présente saison ne sont pas en reste. Les agriculteurs ont dû faire face à des difficultés importantes, causées par les nombreuses intempéries des dernières semaines. Les gels du mois de mai, la fumée des feux de forêt, les pluies diluviennes et les vents violents ont grandement affecté la productivité des terres agricoles, renforçant la pertinence et l'urgence d'un tel programme », indique M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec.

Les PGQ soulignent toutefois que l'adaptation des programmes complémentaires aux besoins spécifiques de chaque région permettrait de majorer leur compétitivité. En parallèle, il est essentiel de poursuivre la recherche fondamentale pour élargir le choix des cultures de rotation adaptées aux conditions climatiques et agronomiques des régions prioritaires. De plus, l'introduction de crédits d'impôt remboursables destinés aux investissements des producteurs de grains des régions prioritaires encouragerait le développement des infrastructures agricoles et permettrait une couverture adéquate de toutes les cultures de rotation grâce à des programmes de sécurité du revenu.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

