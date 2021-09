Défi sans auto solo: Exo vous invite à troquer l'auto solo pour le transport durable

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'être encore cette année partenaire du Défi sans auto solo pour sa 13e édition, qui se tiendra du 13 au 19 septembre 2021. Cette compétition amicale invite les Québécois à se surpasser en utilisant les transports durables, pour remplacer leurs déplacements en automobile en solo.

« La participation d'exo au Défi sans auto solo démontre encore une fois notre engagement envers la mobilité durable. En troquant l'auto solo pour le transport collectif, nous pouvons ensemble réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que la congestion routière, et ce, pour le bien-être de l'ensemble de la collectivité », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour participer, il suffit de créer un compte et d'y enregistrer les déplacements effectués, via le site web ou l'application prévue à cet effet. Tous les détails entourant l'événement et la liste des prix à gagner sont disponibles au defisansauto.com. Douze passes mensuelles pour les zones ABCD seront offertes cette année.

Voyager en toute confiance dans les transports collectifs

Grâce aux mesures que nous avons mises en place dès le début de la pandémie, les trains et les autobus exo sont demeurés sécuritaires et aucune éclosion n'y a été observée, à l'instar des autres organismes publics de transport collectif (OPTC). Il est pertinent de rappeler que le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports collectifs et qu'il est possible de consulter l'achalandage en temps réel sur l'ensemble de notre réseau via les applications mobiles CHRONO et Transit. Nos usagers peuvent donc voyager en toute confiance à bord de nos autobus et nos trains.

Pour visionner l'appel à la participation au Défi sans auto solo par Sylvain Yelle, directeur général d'exo, c'est ici: https://twitter.com/allo_exo/status/1437424246725255172?s=20

À propos du Défi sans auto solo

Initié en 2009, le Défi sans auto solo est porté par l'Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACGDQ). Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre les entreprises et les institutions québécoises qui permet de sensibiliser leur personnel et leur communauté étudiante sur l'utilisation des transports durables. Depuis 12 ans, le Défi rassemble plus de 4 130 participants pour un total de 347 979 km parcourus et de 65 776 kg de gaz à effet de serre (GES) épargnés.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 242 lignes d'autobus et 61 lignes de taxibus.

