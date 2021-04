31 FEMMES INFLUENTES ET LA SUN LIFE SE JOIGNENT À CET ÉVÉNEMENT UNIQUE!

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Fillactive est heureuse de dévoiler sa nouvelle cohorte de leaders composée de 31 femmes d'affaires québécoises influentes qui s'unissent pour la 4e édition du Défi Mère/Fillactive qui se déroulera les 14 et 15 août prochains. L'organisme en profite également pour confirmer l'engagement de la Sun Life qui sera partenaire de l'événement pour les deux prochaines années.

L'édition de 2021 : à la course, à vélo ou à la marche

Cet été, les mères et leur(s) fille(s) vivront un événement unique où elles auront à courir, à marcher ou à rouler un total de 20, 30 ou 40 km en équipe la fin de semaine du 14 et 15 août. En vue de se préparer à réaliser ce défi à distance, l'équipe de Fillactive mettra à la disposition des participantes un programme d'entraînement et une série de défis à relever. « Notre souhait est que chaque fille puisse s'épanouir à travers la pratique d'activités physiques variées. Le Défi Mère/Fillactive est une occasion de s'activer tout en prenant part à un grand événement unificateur », déclare Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive.

Pour en savoir plus et pour s'inscrire : fillactive.ca/defi .

Des modèles pour les filles

La cohorte 2021 est formée de femmes s'engagent à devenir des modèles inspirants afin de permettre à un nombre toujours grandissant de jeunes filles de découvrir les bienfaits de l'activité physique et ainsi, tenter de renverser la tendance de l'abandon du sport chez les adolescentes. Elles partagent ensemble la passion de l'activité physique qu'elles utilisent comme moteur pour renforcer leur leadership et pour alimenter leur quotidien.

« En 2020, 17 femmes ont pris part à la première cohorte qui a connu un fort succès. Cette année, 31 femmes ont confirmé leur engagement à notre mouvement. L'implication de ces femmes leaders et d'un partenaire comme la Sun Life me réjouit et me touche grandement. Nous nous investissons avec cœur pour inspirer, motiver et faire bouger cette belle jeunesse », conclut Mme Labelle.

« On le sait, les jeunes filles qui sont actives ont une plus grande estime d'elles-mêmes. Mon implication dans ce défi est le reflet de mon désir d'aider les filles à se sentir bien et à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Véronique Dorval, vice-présidente principale, Bureau de l'expérience Client à la Sun Life. « Inciter les jeunes Québécoises à l'activité physique et les outiller pour qu'elles prennent leur santé en main s'inscrit dans notre raison d'être. Nous espérons que plusieurs mères et leurs filles relèveront le défi et saisiront l'occasion de s'engager sur la voie menant vers une vie saine. »

Découvrez leur portrait respectif : www.fillactive.ca/defi

Pour en savoir plus sur Fillactive, cliquez ici

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Sun Life dans les collectivités, cliquez ici

SOURCE Fillactive

Renseignements: Source : Elise Hofer, Directrice, marketing et communications, Fillactive; Renseignements médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère, H+K Stratégies, Téléphone : 514 435-7208, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://fillactive.ca/