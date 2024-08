Forte de plus de 100 000 entreprises clientes établies sur plus de 200 marchés, la société DeepL est reconnue pour son logiciel de traduction et de rédaction IA à la pointe de son secteur

SAN FRANCISCO, 6 août 2024 /CNW/ - DeepL, l'une des principales entreprises mondiales d'IA linguistique, figure dans la liste Forbes Cloud 100 2024. Publié par Forbes en partenariat avec Bessemer Venture Partners et Salesforce Ventures, ce classement exclusif recense les 100 entreprises de cloud privées les plus importantes dans le monde.

« Chez DeepL, nous nous sommes donné la mission de permettre aux entreprises du monde entier de dépasser la barrière de la langue pour travailler à l'international grâce à l'IA », rappelle Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL. « Cette deuxième nomination consécutive dans la liste Forbes Cloud 100 vient couronner les efforts de recherche et d'innovation de DeepL dans le domaine de l'IA linguistique ; ces mêmes efforts qui nous ont permis de consolider notre position de leader dans le secteur en fournissant des produits précis, sécurisés et à la pointe de la technologie. C'est aussi l'affirmation du rôle déterminant (et prouvé) de DeepL sur l'activité et la croissance des entreprises dans le monde entier. »

Disposant d'un réseau de clients en pleine expansion de plus de 100 000 entreprises et gouvernements dans le monde entier, dont la moitié des entreprises du Fortune 500, sans oublier des leaders de leur secteur tels que Zendesk, Nikkei, Coursera ou encore la Deutsche Bahn, DeepL est maintenant la plateforme d'IA linguistique de prédilection pour des entreprises du monde entier. Cette plateforme de pointe en matière de traduction et de rédaction représente un investissement essentiel pour les entreprises souhaitant se développer à l'international, en leur permettant de relever des défis communicationnels de tous niveaux, des activités internes au service client.

Contrairement aux intelligences artificielles génériques, les solutions de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA spécialement conçus pour le traitement linguistique, ce qui permet d'obtenir des traductions plus précises pour toute une série d'utilisations et de réduire le risque d'hallucinations et d'informations erronées. La traduction et la rédaction commerciales exigent une grande précision, ce qui fait des modèles d'IA spécialisés la solution la plus fiable et la plus prisée pour répondre aux défis linguistiques.

Cette nomination dans la liste de Forbes s'inscrit dans une dynamique de croissance pour DeepL. Le mois dernier, la société a dévoilé son grand modèle de langue (LLM) de nouvelle génération, qui surpasse GPT-4, Google et Microsoft en termes de qualité de traduction, établissant ainsi un nouveau standard de précision et de performance. Mais ce n'est pas tout : DeepL a également lancé récemment sa solution DeepL pour entreprises, conçue pour les sociétés souhaitant intégrer de nouvelles solutions d'IA ; ceci après avoir levé 300 millions de dollars d'investissements, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars en mai dernier, sous la houlette de la célèbre société d'investissement Index Ventures.

Depuis 9 ans, la liste Cloud 100 examine chaque année les candidatures de centaines de start-ups et d'entreprises privées. Le processus d'évaluation consiste à classer les entreprises en fonction de quatre facteurs : leadership sur le marché (35 %), valorisation estimée (30 %), mesures d'activité (20 %), et culture d'entreprise (15 %). En ce qui concerne la place de leader sur le marché, le Cloud 100 fait appel à un jury composé de directeurs d'entreprises de cloud cotées en bourse afin d'évaluer celles qui ne le sont pas encore.

« Cela fait neuf ans que la liste Forbes Cloud 100 reconnaît les leaders privés dans le secteur du cloud à l'international, que ce soit en matière d'IA, de logiciel, d'infrastructure ou encore de sécurité », indique Alex Konrad, rédacteur en charge de la liste Cloud 100 chez Forbes. « Cette année, la liste est la plus solide à ce jour. Les revenus, valorisations et chiffres de croissance nous indiquent des introductions en bourse qui s'annoncent historiques. »

« La cohorte Cloud 100 2024 est de loin la plus compétitive de ces neuf dernières années, avec plus de 820 milliards de dollars de valorisations combinées. C'est la valeur la plus élevée de l'histoire de la liste Cloud 100 », souligne Mary D'Onofrio, partenaire chez Bessemer Venture Partners. « Sans surprise, l'IA est désormais la catégorie la plus valorisée : les entreprises spécialisées dans l'IA ne cessent de se développer et de transformer le cloud. À l'origine de la prochaine vague de croissance, ce sont elles qui ont fait grimper la capitalisation boursière de plus de 150 milliards de dollars d'une année sur l'autre.

« L'innovation dans notre secteur a franchi un cap majeur au cours de l'année qui vient de s'écouler ; l'IA est le fer de lance d'un changement de plateforme parmi les plus importants depuis des dizaines d'années », explique Paul Drews, associé chez Salesforce Ventures. « La liste Cloud 100 représente ce qui se fait de mieux dans le domaine, et nous n'avons jamais été aussi enthousiastes quant à ce que l'avenir nous réserve, non seulement pour le cloud, mais aussi pour l'ensemble du secteur des technologies. Nous sommes fiers de ce que ces entrepreneurs et leurs équipes ont déjà accompli, et il nous tarde de voir la façon dont ils transformeront le secteur à l'avenir. »

Les listes Forbes Cloud 100 2024 et 20 Rising Stars sont publiées en ligne à l'adresse www.forbes.com/cloud100. Les éléments les plus marquants sont publiés dans le numéro d'août/septembre 2024 du magazine Forbes.

Cette année, les directeurs généraux des entreprises faisant partie des listes Cloud 100 et 20 Rising Stars seront mis à l'honneur avec un lancement de contenu numérique, ainsi que lors de la soirée exclusive Cloud 100 organisée par Bessemer Venture Partners, Salesforce Ventures et Forbes ; avec un remerciement tout particulier aux sponsors de l'événement, notamment Amazon Web Services (AWS), Bank of America, Cooley, Deloitte, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Nasdaq.

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

