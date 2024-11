Disponible en deux modèles distincts, DeepL Voice est la première solution de traduction vocale de l'entreprise pour les interactions parlées en temps réel.

Ces nouveaux outils ont été présentés lors de DeepL Dialogues, le premier événement exclusif de l'entreprise.

COLOGNE, le 13 novembre 2024 /CNW/ - La société DeepL, l'un des leaders mondiaux de l'IA linguistique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première solution de traduction vocale, DeepL Voice, dont les deux premiers produits ont été dévoilés : DeepL Voice pour réunions et DeepL Voice pour conversations. DeepL Voice permet ainsi d'organiser des réunions virtuelles dans plusieurs langues et de traduire en temps réel les conversations en personne.

DeepL Voice for Meetings

« En tant qu'entreprise, la traduction vocale en temps réel avec la qualité et la sécurité éprouvées de DeepL était notre prochain défi. Nous sommes heureux de pouvoir enfin dévoiler aujourd'hui nos premiers produits. Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur l'expertise et les modèles que nous avons développés depuis notre création en 2017, et avons travaillé en étroite collaboration avec des clients dans le cadre d'un programme bêta afin de proposer une solution adaptée aux défis quotidiens des entreprises », a déclaré Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de DeepL.

« DeepL est déjà leader dans la traduction de contenus écrits, mais la traduction de la parole en temps réel pose de tout autres défis : informations incomplètes, problèmes de prononciation et latence sont quelques-uns des facteurs qui peuvent entraîner des traductions inexactes et une mauvaise expérience utilisateur. Ces mêmes éléments peuvent conduire à des malentendus dans les interactions personnelles. Nous avons donc conçu une solution qui en tient compte dès le départ et qui permet aux entreprises de dépasser la barrière de la langue en leur donnant la possibilité de communiquer dans plusieurs langues, selon leurs besoins », poursuit Jarek Kutylowski.

Le lancement de DeepL Voice est la première incursion de l'entreprise dans le secteur de la traduction vocale. La sécurité et la qualité de traduction de pointe qui ont fait la réputation de l'entreprise sont également au cœur de ses deux nouveaux produits performants :

DeepL Voice pour réunions élimine la barrière de la langue des réunions à distance. Cette solution permet à tous les participants de s'exprimer dans la langue de leur choix, tandis que leurs contributions sont traduites en temps réel et affichées sous forme de sous-titres aux autres. Les membres d'une même équipe peuvent ainsi échanger dans leur langue maternelle, pour une communication plus claire et dynamique que jamais.

élimine la barrière de la langue des réunions à distance. Cette solution permet à tous les participants de s'exprimer dans la langue de leur choix, tandis que leurs contributions sont traduites en temps réel et affichées sous forme de sous-titres aux autres. Les membres d'une même équipe peuvent ainsi échanger dans leur langue maternelle, pour une communication plus claire et dynamique que jamais. DeepL Voice pour conversations est disponible sur appareils mobiles pour faciliter les conversations en face-à-face dans toutes les langues, grâce à des sous-titres. L'outil propose deux modes de visualisation pratiques pour que chaque personne puisse suivre les traductions facilement sur un seul appareil.

Avec DeepL Voice, DeepL élargit sa gamme d'outils linguistiques et de communication fiables, disponibles via la plateforme d'IA linguistique de l'entreprise. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements du monde entier font déjà confiance à la précision et à la sécurité de la plateforme. Pour garantir les niveaux élevés de qualité et de précision nécessaires aux usages professionnels dont DeepL a le secret, cette nouvelle technologie vocale est alimentée par des modèles d'IA entraînés sur des ensembles de données variés qui prennent en compte différents accents et environnements.

DeepL Voice est désormais disponible pour les entreprises du monde entier et prend d'ores et déjà en charge les langues parlées suivantes (d'autres seront ajoutées par la suite) : anglais, allemand, japonais, coréen, suédois, néerlandais, français, turc, polonais, portugais, russe, espagnol et italien, avec des sous-titres traduits disponibles dans les 33 langues prises en charge par DeepL Traducteur.

Le lancement de DeepL Voice a été le point d'orgue de DeepL Dialogues, une nouvelle conférence exclusive de DeepL, qui s'est tenue le 13 novembre à Berlin. Le public présent a pu assister à une démonstration en direct, écouter les témoignages de clients ayant participé à la bêta et voir comment les solutions peuvent leur permettre de dépasser la barrière de la langue dans leurs communications professionnelles.

Christine Aubry, coordinatrice de l'internationalisation chez Brioche Pasquier, client ayant participé à la phase de bêta de DeepL Voice présent lors de DeepL Dialogues, précise : « Avant DeepL Voice, notre plus grand défi était d'impliquer nos sites internationaux dans des projets d'entreprise. Avec DeepL Voice pour réunions, nous avons vraiment pu rapprocher nos équipes, combler le fossé entre nos sites et ainsi favoriser la collaboration et le travail d'équipe. J'ai déjà testé d'autres outils, mais ils ne prennent généralement en charge qu'une seule langue en réunion. DeepL Voice est vraiment différent et de loin l'outil le plus complet que j'ai essayé ».

Le lancement de DeepL Voice vient couronner une année d'innovation et de croissance pour DeepL : du lancement de DeepL Write Pro au cours du premier semestre aux mises à jour de la fonction glossaire et à la présentation du grand modèle de langue (LLM) de nouvelle génération , qui surpasse la qualité de traduction de ses concurrents GPT-4, Google et Microsoft. Par ailleurs, DeepL a intégré la liste Cloud 100 2024 de Forbes , et a levé 300 millions de dollars de nouveaux investissements sous la houlette de la célèbre société d'investissement en phase finale Index Ventures, portant sa valorisation à 2 milliards de dollars au mois de mai.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles, aussi bien de contenus écrits que de conversations orales, de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555589/V2_meetings_iPad_screenshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

SOURCE DeepL

[email protected]