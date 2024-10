Les utilisateurs du monde entier peuvent désormais profiter de DeepL Write pour améliorer la qualité de leur communication professionnelle en italien et en portugais.

COLOGNE, Allemagne, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La société DeepL, leader mondial de l'IA linguistique, a annoncé aujourd'hui étendre les capacités de DeepL Write, son assistant de rédaction IA, à l'italien et au portugais (brésilien et européen). Que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs, des millions d'entreprises et d'utilisateurs peuvent désormais profiter de DeepL Write pour améliorer le style et la grammaire de leurs textes dans ces deux langues, et ainsi communiquer avec plus d'assurance et de clarté, tout en respectant le style unique de leur marque.

Des textes de mauvaise qualité font perdre des milliards de dollars chaque année aux entreprises et, d'après une étude récente menée par Forbes, ils ont un impact négatif sur la productivité, la satisfaction au travail et le niveau de stress de près de la moitié des employés interrogés.[1] DeepL Write est spécialement conçu pour répondre à ces problèmes, offrant une solution fiable aux entreprises et professionnels du monde entier.

« Nous entendons sans cesse parler de problèmes de communication entre collègues et avec les clients, même en communiquant en langue maternelle. Et pourtant, les études montrent à quel point de bonnes compétences rédactionnelles sont essentielles dans un cadre professionnel et peuvent vous aider à vendre vos produits, services et idées plus efficacement »[2], déclare Jarek Kutylowski, PDG et fondateur de DeepL. « Partout dans le monde, y compris dans les pays italophones et lusophones, les entreprises comprennent l'importance non seulement de la traduction de contenus, mais aussi de textes bien rédigés. D'où l'utilité de DeepL Write. »

DeepL Write, qui est basé sur la même technologie de pointe que DeepL Traducteur, utilise ses propres grands modèles de langue (LLM) afin d'aider ses utilisateurs à communiquer de manière plus claire, plus précise et plus efficace à l'écrit, quels que soient le contexte et le niveau de langue. Write est capable de détecter les nuances linguistiques et le contexte, faisant des suggestions sur le choix des mots, la formulation et la grammaire en temps réel. L'intégration de ces fonctionnalités permet à DeepL Write non seulement d'améliorer le contenu du texte, mais aussi de faciliter les interactions et de renforcer les relations commerciales, à la fois en interne et en externe.

« Avec DeepL Write, notre but est d'aider professionnels et entreprises à produire les meilleurs textes possibles grâce à l'IA. Voyez-le comme un outil de rédaction, disponible à tout moment, prêt à améliorer la qualité de votre travail pour différentes tâches : depuis les communications internes entre collègues, jusqu'aux e-mails marketing externes et réponses du service client », poursuit Jarek Kutylowski.

DeepL Write est désormais disponible dans six langues : anglais (américain et britannique), allemand, espagnol, français, italien et portugais (brésilien et européen). Par ailleurs, DeepL offre des fonctionnalités de sécurité avancées dans ses options payantes, comme le chiffrement TLS et la suppression immédiate des textes après traitement, qui garantissent une protection maximale des données.

DeepL Write est disponible gratuitement avec ses fonctionnalités de base. DeepL Write Pro, service payant, donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d'améliorer les textes en illimité, l'utilisation illimitée de styles de rédactions, et plus encore.

Découvrez comment DeepL Write Pro peut vous aider à mieux communiquer en essayant DeepL Write Pro dès aujourd'hui.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 150 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 1,000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

