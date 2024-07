DeepL ajoute le français et l'espagnol à son assistant de rédaction IA pour améliorer les communications professionnelles

L'italien et le portugais seront également disponibles sur DeepL Write Pro d'ici la fin de l'année 2024

COLOGNE, Allemagne, le 10 juillet 2024 /CNW/ - Leader mondial de l'IA linguistique, la société DeepL a annoncé aujourd'hui la prise en charge de deux nouvelles langues par DeepL Write, son assistant de rédaction IA. Proposant initialement l'anglais et l'allemand, DeepL Write accueille dans son catalogue l'espagnol et le français, et renforce ainsi son offre de deux lingua francas centrales dans le monde des affaires. L'ajout de l'espagnol et du français est une aubaine pour les entreprises internationales soucieuses de soigner les contenus et la communication de leurs équipes, mais aussi d'en assurer la cohérence et la justesse sans perdre leur caractère unique.

« Nous entendons sans cesse dire que dans la sphère professionnelle, nos clients rencontrent des difficultés pour communiquer par écrit de façon claire et efficace, même dans leur langue maternelle. C'est de là qu'est né DeepL Write. Les entreprises du monde entier, notamment dans les pays francophones et hispanophones, sont conscientes de l'importance non seulement de traduire leur contenu, mais aussi de faire preuve de cohérence et de précision lorsqu'elles s'adressent à leurs clients locaux. D'où l'utilité de DeepL Write. Nous avons même entendu dire que certains clients traduisaient leurs textes dans une autre langue, avant de les retraduire dans leur langue d'origine... cela permettait de les améliorer subtilement grâce à DeepL Traducteur. Ça a été un déclic lors du développement de DeepL Write », affirme Jarek Kutylowski, fondateur et directeur général de DeepL.

D'après certaines études spécialisées, des textes de mauvaise qualité coûtent des milliards de dollars aux entreprises chaque année. Forbes a récemment publié une enquête menée auprès de 1 000 employés de bureau américains. Parmi eux, près de la moitié considère qu'une mauvaise communication détériore la productivité (49 %) et la satisfaction au travail (50 %), en plus d'augmenter le niveau de stress (42 %).

DeepL Write Pro a justement été conçu pour permettre aux entreprises internationales de remédier à ce problème. L'outil s'appuie sur de grands modèles de langue pour permettre aux utilisateurs de communiquer plus efficacement à l'écrit grâce à des suggestions visant à améliorer la qualité du texte. Alimenté par la même architecture propriétaire que le produit phare de l'entreprise, DeepL Traducteur, Write est capable de saisir les nuances linguistiques, le contexte et le style d'un texte en temps réel, ce qui lui permet de suggérer des mots et des tournures différentes et d'en adapter la grammaire à mesure que l'utilisateur écrit. Il aide ainsi les utilisateurs à mieux s'exprimer dans plusieurs styles de rédaction ; simple, professionnel, universitaire ou décontracté. Ce gain d'efficacité a un impact positif direct sur les relations professionnelles, aussi bien entre collègues qu'avec des interlocuteurs externes.

DeepL Write Pro offre donc un sérieux coup de pouce aux rédacteurs, quelles que soient leurs compétences linguistiques, en leur permettant de trouver les mots justes en fonction du contexte ou du public auquel ils s'adressent. Par ailleurs, DeepL offre des fonctionnalités de sécurité avancées aux entreprises, comme le chiffrement TLS et la suppression immédiate des textes après traitement, qui garantissent une protection maximale des données.

« Nous sommes également fiers d'annoncer que le portugais et l'italien seront également pris en charge par DeepL Write Pro avant la fin de l'année 2024. En ayant accès à notre outil de rédaction, nos clients au Brésil, au Portugal et en Italie pourront faire passer leurs communications internes et externes à la vitesse supérieure », ajoute Jarek Kutylowski.

Depuis ses débuts en 2017, DeepL est devenu le fournisseur d'IA linguistique de choix pour les entreprises de tous les secteurs : industrie manufacturière, droit, vente, santé, technologie ou encore services professionnels. Sa plateforme spécialisée d'IA linguistique est maintenant un investissement incontournable pour les entreprises internationales, car elle permet de répondre à divers défis liés aux communications, qu'elles soient internes ou qu'elles relèvent de l'assistance client, ou encore du développement dans des marchés étrangers. Contrairement aux systèmes d'intelligence artificielle génériques, les solutions de traduction et de rédaction avancées de DeepL s'appuient sur des modèles d'IA spécialement conçus pour le traitement de la langue, ce qui permet d'obtenir des traductions plus précises pour toute une série de cas d'utilisation et de réduire le risque d'hallucinations et d'informations erronées.

L'ajout de nouvelles langues à DeepL Write suit l'annonce d'une nouvelle ronde de financement, la valorisation de DeepL à 2 milliards de dollars, l'intégration de grands modèles de langue internes à son traducteur et la reconnaissance de la société dans la liste Forbes AI 50 des entreprises technologiques les plus innovantes au monde.

À propos de DeepL

DeepL s'est donné la mission d'affranchir de la barrière de la langue les entreprises du monde entier. Plus de 100 000 entreprises et gouvernements et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance aux traductions naturelles de la plateforme d'IA linguistique de DeepL et à son assistant de rédaction. Conçues pour répondre aux besoins de sécurité des entreprises, les solutions basées sur cette IA permettent à des entreprises du monde entier de changer leur façon de communiquer, de se lancer sur de nouveaux marchés et d'optimiser leur productivité. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est aujourd'hui forte d'une équipe de plus de 900 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures.

