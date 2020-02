Décrets de convention collective - Le ministre Jean Boulet annonce l'adoption de deux décrets de convention collective

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'adoption de deux décrets de convention collective, soit le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec et celui modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides.

Deux décrets

Le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec touche 7 889 salariés. Les modifications permettent une augmentation des salaires annuels d'environ 2,6 % jusqu'en novembre 2025, l'implantation d'un régime enregistré d'épargne-retraite collectif et ajoutent divers dispositifs pour les congés chômés et les autres congés annuels. Les salariés ayant atteint 33 ans de service pourront désormais bénéficier d'une cinquième semaine de vacances.

Notons que 802 entreprises sont assujetties au Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec.

Le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides vise pour sa part 1 208 employeurs et plus de 6 478 salariés, dont des mécaniciens, des carrossiers, des peintres, des commis aux pièces et des préposés au service. Les augmentations salariales sont, en moyenne, de 2,6 % par année, jusqu'en mars 2023. Ces bonifications favoriseront l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

Ces décrets modificatifs ont été adoptés par le Conseil des ministres le 26 février 2020. Ils entreront en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec, prévue le 11 mars 2020.

Rétablir la situation : traitement dans des délais normaux

Dès son assermentation le 18 octobre 2018, le ministre a demandé à ses équipes de traiter le plus rapidement possible les demandes de modification de décret de convention collective.

Depuis, onze décrets ont été modifiés, et trois projets de modification d'un décret ont fait l'objet d'une publication pour consultation à la Gazette officielle du Québec.

Un décret de convention collective est un règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Il permet de protéger les employeurs contre la concurrence déloyale et d'améliorer les conditions de travail des travailleurs syndiqués ou non syndiqués.

« Il est impératif que les salariés obtiennent le plus rapidement possible les augmentations négociées entre les parties contractantes. Ceux deux modifications de décret s'ajoutent à celles édictées au cours des derniers mois. De plus, dans un contexte où le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre touche plusieurs secteurs de métiers et de professions, il est important d'agir pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

