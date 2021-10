Décret sur la vaccination obligatoire - Le ministre Dubé entend raison, selon la FSQ-CSQ

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), Claire Montour, est satisfaite de la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de reporter l'entrée en vigueur du décret sur la vaccination obligatoire au 15 novembre prochain.

« Comme il l'a reconnu, le ministre n'avait tout simplement pas le choix, compte tenu de l'état de fragilité dans lequel se trouve le réseau, de prendre cette décision responsable. Christian Dubé semble avoir été à l'écoute du message lancé par les organisations syndicales de la santé, la semaine dernière. Nous encourageons maintenant tous nos membres à profiter de ce délai supplémentaire pour compléter leur vaccination », soutient d'entrée de jeu Claire Montour.

Cette dernière rappelle d'ailleurs que son organisation syndicale incite ses membres à se faire immuniser depuis l'arrivée des vaccins.

Des actions concrètes au plus vite

Par ailleurs, la présidente de la FSQ-CSQ ajoute que « s'il a fallu cette situation déplorable pour que le ministre prenne toute la mesure de l'état d'épuisement des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes ainsi que de l'absence de la moindre marge de manœuvre, alors espérons qu'il va agir maintenant pour améliorer les conditions de travail inacceptables à l'origine de cette situation. C'est une condition essentielle, si on veut régler à long terme la pénurie de personnel dans le réseau ».

Rappelons que, lors d'une sortie publique avec des organisations syndicales en santé et le Parti Québécois la semaine dernière, la FSQ-CSQ proposait plusieurs solutions, notamment de reporter la date du décret.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Centre hospitalier de réadaptation, Centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

