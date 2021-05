Décret sur l'installation d'équipement pétrolier - Le ministre Jean Boulet annonce des hausses salariales pour les 325 travailleurs assujettis

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser une saine compétitivité entre les entreprises dans le respect des conditions minimales de travail, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier sera modifié pour hausser le salaire horaire des 325 salariés qui y sont assujettis.

La modification au Décret vise aussi à prévoir un montant forfaitaire hebdomadaire payable aux salariés disponibles pour recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail. De plus, il vise à rendre les congés annuels prévus au Décret conformes à la Loi sur les normes du travail. La demande de modification du Décret est une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.

Le Décret modifié, qui assujettit 49 employeurs, entrera en vigueur au moment de sa publication à la Gazette officielle du Québec, prévue le 26 mai 2021.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est à l'écoute des demandes formulées par le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, l'Association des Entrepreneurs pétroliers du Québec et le Syndicat des métallos, et, en modifiant le Décret, nous agissons en ce sens. Les modifications proposées au Décret permettront notamment aux salariés concernés de préserver leur pouvoir d'achat. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les augmentations salariales demandées, exprimées en taux de croissance annuel moyen, sont de 2,5 % par année. Ces hausses sont donc supérieures à la croissance prévue de l'Indice des prix à la consommation au Québec pour la durée du Décret.

Trois hausses de salaire sont prévues pour chacune des classes d'emplois définies au Décret, dont la première sera applicable lors de l'entrée en vigueur du Décret modifié. La dernière hausse entrera en vigueur le 31 décembre 2022.

Le projet de décret a été publié, pour une période de consultation publique de 45 jours, à la Gazette officielle du Québec du 3 février 2021. Aucun commentaire n'a été reçu à la suite de la publication.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/