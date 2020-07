L'IPMC 2020 se poursuit donc sous la forme d'une exposition et d'une conférence expérientielles virtuelles en raison des préoccupations mondiales que suscite la pandémie de COVID-19. On estime que 1 000 délégués, dont des gourous de la gestion de projets, des spécialistes du domaine et des penseurs influents de l'industrie, participeront en ligne à cet événement immersif de deux jours.

Noor Ilias Mohd Idris, président du comité organisateur de l'IPMC 2020, déclare : « Le monde des projets est de plus en plus concurrentiel et exige la venue de nouvelles technologies, la mise à niveau des capacités de même que de la souplesse et de l'agilité méthodologiques pour s'adapter à l'environnement des projets, qui évolue rapidement. En cette période d'incertitude, l'IPMC 2020 servira à établir des discussions pertinentes sur la gestion de projets portant sur les défis actuels et les solutions pour conférer à ceux-ci une plus grande valeur. »

Noor Ilias est aussi vice-président des divisions Group Project Delivery, Project Delivery et Technology, de PETRONAS, et aussi membre du Conseil exécutif mondial du Project Management Institute (PMI).

À la lumière de la nouvelle norme, des sujets abstraits actualisés ont été ajoutés au programme technique de l'IPMC pour présenter aux délégués les plus récentes constatations à l'occasion de la conférence sur la gestion de projets. Parmi les illustres conférenciers, mentionnons Ed Merrow, président et chef de la direction de l'Independent Project Analysis (IPA), et Sunil Prashara, président et chef de la direction du Project Management Institute (PMI), qui prononceront des discours d'ouverture, sans oublier Christopher Wiernicki, chef de la direction de l'American Bureau of Shipping, qui sera l'un des orateurs.

Grâce à la formule virtuelle de l'IPMC, les participants peuvent bénéficier d'une valeur 10 fois supérieure à seulement 10 % du coût de l'événement physique habituel. Des fonctionnalités fort intéressantes, comme une personnalisation souple, des services de réseautage électronique et des outils de ludification, permettront aux participants de faire l'expérience d'une conférence et d'une exposition immersives et conviviales.

La Cérémonie de remise de prix individuel (Individual Awards Ceremony) de l'International Project Management Association (IPMA) aura aussi lieu lors de l'IPMC 2020 pour saluer les réussites exceptionnelles en matière de gestion de projets.

L'IPMC 2020 est organisée en collaboration avec le Project Management Institute (PMI), l'IPMA, l'Association for the Advancement of Cost Engineering International (AACEI) Region 8, et la Malaysia Joint Branch Southern Chapter (MJBSC) de la Royal Institution of Naval Architects (RINA) et l'Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMAREST). L'événement est aussi organisé en partenariat avec KLCC Holdings Sdn Bhd et MISC Berhad.

