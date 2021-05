« Edge est ravi de lancer notre cahier amusant d'expression personnelle sur la pandémie de COVID-19 unique en son genre à l'intention des enfants canadiens, à un moment où ils en ont bien besoin, a déclaré Jordan Moore , vice-président, Marketing et produits, et chef de la protection des renseignements personnels chez Edge Imaging. Nous savons que cette année a été difficile, et nous espérons que notre cahier amusant d'expression personnelle sur la pandémie donnera l'occasion aux enfants de réfléchir à leur expérience de la dernière année et de la partager de façon positive. » Le cahier amusant d'expression personnelle sur la pandémie a été créé par Edge en gardant à l'esprit l'un des principes fondamentaux de la responsabilité sociale d'entreprise de Edge Imaging, l'autonomisation des enfants. « Nous soutenons depuis longtemps les Camps de la Fondation Tim Hortons MD , et nous sommes très fiers d'offrir 10 % des recettes de la vente du produit à la Fondation pour permettre à des enfants de participer à des camps », a ajouté M. Moore.

Edge a produit une quantité limitée de cahiers amusants d'expression personnelle sur la pandémie de COVID-19, qui sont offerts à 15 $ (version personnalisée avec prénom) ou à 12 $ (sans le prénom), incluant la livraison au Canada. Les cahiers sont en vente dès le lundi 17 mai 2021 à l'adresse www.edgeimaging.ca/PPEfunbook.

À propos de Edge Imaging

Établie à Burlington, en Ontario, Edge Imaging est la plus grande entreprise spécialisée dans la photographie en milieu scolaire au Canada. Edge exerce ses activités depuis 2005 et dessert actuellement plus de 2 000 établissements scolaires, léguant des souvenirs en héritage. Edge offre des produits de photographie exceptionnels et une excellente expérience client, et est un chef de file de l'industrie dans les domaines de la protection des renseignements personnels et de la sécurité. Accordant une grande importance à l'autonomisation des enfants et à la durabilité de l'environnement, Edge offre un nombre considérable de services et de soutiens en nature aux Camps de la Fondation Tim HortonsMD et à ÉcoÉcoles Canada.

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons

Les Camps de la Fondation Tim HortonsMD est un organisme de bienfaisance sans but lucratif fondé en 1974 pour aider les enfants à améliorer leur destin. Chef de file des programmes de développement des jeunes, Les Camps de la Fondation Tim Hortons soutient les enfants issus de foyers à faible revenu âgés de 12 à 16 ans; une période de développement importante qui contribue à déterminer qui ils deviendront une fois adultes. Grâce à un programme pluriannuel axé sur les camps, les jeunes acquièrent des compétences comme le leadership, la résilience et le sens des responsabilités, qui leur permettent de croire en leur propre potentiel et d'améliorer leur destin. Comptant sur sept camps en Amérique du Nord qui offrent des programmes estivaux et programmes scolaires tout au long de l'année, nous aidons les jeunes à s'épanouir à leur retour à la maison, à se distinguer dans leurs études postsecondaires, à connaître du succès au travail et à apporter une contribution positive à leur collectivité. La Fondation est financée par le Jour des camps Tim Hortons, différentes activités de collecte de fonds, et nombre d'événements spéciaux et de dons du public recueillis tout au long de l'année au comptoir et dans les boîtes servant à recueillir la monnaie au service au volant, et par d'autres dons. Plus de 295 000 enfants ont participé à un camp de la Fondation gratuitement. Pour en savoir plus sur les Camps de la Fondation Tim HortonsMD, visitez timscamps.com.

SOURCE Edge Imaging

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Pour en savoir davantage ou pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Linda Luztono, Edge Imaging, [email protected]

