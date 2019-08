Découvrez Scrunge®: L'éponge à récurer rinçable la plus résistante qui soit, pour tous les petits et gros dégâts de la cuisine

Pourquoi Scrunge® plutôt qu'une éponge à récurer traditionnelle

La technologie de surface en polyuréthane de Scrunge comporte de précieux avantages :

La puissante surface de récurage élimine la saleté tenace

Scrunge possède une surface de récurage brevetée qui élimine la saleté incrustée et tenace. Son revêtement abrasif scellé, avec ses bosses en forme de vagues, lui procure encore plus de pouvoir nettoyant et déloge efficacement les aliments cuits et la graisse. Bien plus qu'une éponge à vaisselle ordinaire, Scrunge est une éponge à récurer tout-en-un qui s'attaque à bien plus que la vaisselle. Elle est idéale pour nettoyer les casseroles, les poêles, les comptoirs, les appareils de cuisine, les ustensiles, l'évier et le robinet, tout en conservant sa forme et ses performances optimales tout au long de sa vie.





Grâce à sa technologie qui résiste aux salissures, sa surface ne s'obstrue pas avec la nourriture et la saleté. L'éponge à récurer Scrunge demeure ainsi fraîche plus longtemps que les éponges ordinaires. Chouette n'est-ce pas? Même les œufs et les fromages ne colleront pas à sa surface ! Les éponges traditionnelles en fibres non tissées laissent des trous où la saleté peut s'incruster. Beurk.





Non chéri ! N'utilise pas la belle vaisselle ! Avec Scrunge, vous ne craindrez plus d'abîmer vos couverts les plus précieux. Qu'il s'agisse de votre vaisselle délicate ou d'un bol de tous les jours, l'éponge Scrunge, bien que puissante, est suffisamment douce pour nettoyer sans égratigner et est certifiée et recommandée pour les surfaces antiadhésives à base de Teflon MD .





Nos éponges à récurer ne se désagrègent pas et ne se tachent pas aussi rapidement que peuvent le faire les autres éponges à récurer traditionnelles. Résistante et lavable au lave-vaisselle, Scrunge vous aidera à économiser du temps et de l'argent.





Les éponges Scrunge sont flexibles et maniables lors du nettoyage de divers appareils de cuisine. De plus, leur forme est facile à manipuler et facilite les travaux de récurage difficiles !

Contrairement à Scrunge, les éponges traditionnelles s'encrassent souvent avec la saleté, sont plus longues à nettoyer et sont désagréables à utiliser. Elles perdent rapidement leur forme, se désintègrent en particules et leur performance maximale diminue à chaque utilisation. Il faut souvent plus d'une éponge pour nettoyer différents dégâts et surfaces.



Essayez-la, vous verrez !

Pourquoi ne pas essayer Scrunge par vous-même ! Les éponges à récurer Scrunge sont disponibles chez tous les grands détaillants. Vous pouvez découvrir la gamme complète de la famille Scrunge au https://www.vileda.ca/fr/eponges-recurer-scrunge/. Soyez assuré que votre éponge sera encore fraîche la prochaine fois !

À propos de Vileda Canada et de Freudenberg

Vileda Canada s'est établi comme chef de file du marché des outils de nettoyage ménagers traditionnels et partenaire expert de l'entretien de votre domicile. Vileda Canada, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, se consacre à ses clients et offre une aide et un soutien concrets. Alliant efficacité, ergonomie et design, la mission de l'équipe de recherche et développement de Vileda est simple : concevoir des produits de qualité qui rendent le nettoyage plus facile. Son expertise et ses idées avant-gardistes ont fait des technologies de nettoyage domestique de Vileda le standard de l'industrie. Vileda Canada fait partie du réseau mondial FHCS (Freudenberg Home and Cleaning Solutions) et est une filiale du groupe Freudenberg, une entreprise familiale allemande de plus de 170 ans.

Pour plus d'informations sur les produits Vileda, visitez www.vileda.ca/fr/ ou suivez Vileda Canada sur Facebook et Instagram.

