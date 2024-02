Reconnue pour sa tradition de longue date de culture et de production d'huile d'olive, l'Europe est un phare de l'excellence dans le secteur des huiles d'olive. L'huile d'olive européenne, connue pour sa polyvalence et son goût équilibré, est devenue synonyme de qualité et d'authenticité. De plus, l'huile d'olive extra-vierge, un produit prisé d'Europe, est reconnue pour sa pureté et son goût exquis.

Le secteur européen de l'huile d'olive s'efforce depuis longtemps à adopter des pratiques durables, en veillant à ce que chaque bouteille d'huile d'olive représente un mélange harmonieux de tradition, de savoir-faire et de conscience environnementale. Misant sur un large éventail de saveurs, allant de délicates et fruitées à robustes et poivrées, les huiles d'olive européennes répondent aux différentes préférences culinaires et rehaussent chaque plat qu'elles touchent.

Au Canada, l'appréciation de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra-vierge de l'Europe et de l'Italie est à la hausse, alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits qui non seulement améliorent leurs repas, mais favorisent aussi leur santé et leur bien-être. Qu'il s'agisse de napper une salade fraîche d''huile d'olive extra-vierge ou d'utiliser de l'huile d'olive européenne pour faire sauter et rôtir des aliments, ces huiles sont devenues incontournables dans les cuisines canadiennes.

Pour mieux faire connaître les qualités de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra-vierge de l'Europe, Olivicola Cosentina, de l'association des producteurs, est déterminé à établir des partenariats avec des importateurs, distributeurs, détaillants et influenceurs du secteur culinaire partout au Canada. « En faisant la promotion des huiles d'olive européennes, nous voulons offrir le goût authentique de l'Europe aux ménages canadiens et inspirer une nouvelle vague de créativité culinaire », a déclaré Massimino Magliocchi, président de l'association.

Joignez-vous à nous pour célébrer le riche patrimoine et le goût exceptionnel de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra-vierge d'Europe. Rehaussez vos expériences culinaires avec les meilleures huiles d'Europe, et savourez l'authenticité à chaque goutte.

Pour en savoir plus : www.oliveoilfromeurope.eu

