TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - En ce temps des fêtes, explorez le monde merveilleux de La Baie d'Hudson, un endroit mémorable où il est facile de dénicher tous vos présents. Que vous recherchiez le cadeau parfait, souhaitiez décorer votre maison d'une élégance festive ou vous préparez pour une soirée d'un chic sans pareil, La Baie d'Hudson est tout indiquée pour trouver l'inspiration, la simplicité et un peu de magie. Vous pouvez compter sur nous pour vous gâter, vous et vos proches, pendant le temps des fêtes grâce à nos différents services et à notre assortiment plus scintillant que l'étoile Polaire.

INSPIRATION CADEAUX

Le guide cadeaux par excellence : Possédant l'un des assortiments des fêtes les plus impressionnants au pays et un réseau de magasins qui s'animent d'un esprit festif en cette période de l'année, La Baie d' Hudson est votre destination pour les fêtes. Explorez notre guide cadeaux en magasin ou à labaie.com, et laissez-nous vous aider à trouver tous les présents sur votre liste.





Possédant l'un des assortiments des fêtes les plus impressionnants au pays et un réseau de magasins qui s'animent d'un esprit festif en cette période de l'année, d' est votre destination pour les fêtes. Explorez notre guide cadeaux en magasin ou à labaie.com, et laissez-nous vous aider à trouver tous les présents sur votre liste. Nos lutins sont là : Besoin d'inspiration? Nos stylistes personnels vous aideront à libérer la magie. Visitez les magasins La Baie d' Hudson participants pour rencontrer des stylistes en personne ou optez pour une expérience virtuelle à labaie.com.

DES CADEAUX QUI FONT DU BIEN

Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures : Le produit net de la vente de toutes les couvertures à points HBC est versé aux peuples autochtones et sert à soutenir leurs activités culturelles, artistiques et pédagogiques.





Le produit net de la vente de toutes les couvertures à points HBC est versé aux peuples autochtones et sert à soutenir leurs activités culturelles, artistiques et pédagogiques. Peluche Zeddy : Chaque fois que vous achetez une peluche Zeddy à 15 $, 5 $ sont remis à ses incroyables amis du Campfire Circle (site en anglais seulement), un camp qui apporte bonheur et soulagement aux enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie grave et à leurs familles.





Chaque fois que vous achetez une peluche Zeddy à 15 $, 5 $ sont remis à ses incroyables amis du Campfire Circle (site en anglais seulement), un camp qui apporte bonheur et soulagement aux enfants atteints d'un cancer ou d'une maladie grave et à leurs familles. Cartes-cadeaux durables : Faites plaisir à vos proches en leur offrant une carte-cadeau écologique La Baie d' Hudson à base de papier composée à 30 % de matériaux postconsommation, ou envoyez-en une virtuelle par l'entremise de labaie.com.

DES FESTIVITÉS EN MAGASIN

Préparez-vous à célébrer les fêtes avec nous. Nous avons organisé une variété d'activités qui plairont à toute la famille, notamment une séance de photos avec le père Noël, du maquillage pour les enfants ainsi qu'un bar à chocolats chauds et à bonbons. De plus, ne ratez pas nos classes de maître offertes par des marques comme Breville et Villeroy & Boch. Soyez des nôtres!

Samedi 25 novembre 2023

La Baie d' Hudson du centre-ville de Montréal

585, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3B 3Y5

De 13 h à 15 h Un défilé du père Noël en magasin de 13 h à 14 h, suivi d'une séance de photos avec le père Noël. Maquillage pour les enfants et coin coloriage. Bars à chocolats chauds et à bonbons. Classe de maître sur la préparation du café, offerte par Breville. Classe de maître sur le dressage de table pour les fêtes avec Villeroy & Boch.







585, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3B 3Y5 De 13 h à 15 h Dimanche 26 novembre 2023

La Baie d' Hudson de Queen Street

176, Yonge Street , 37 Richmond Street Ouest, Toronto , ON M5C 2L7

De 13 h à 18 h Séances de photo avec le père Noël (chaque samedi et dimanche de décembre, de 12 h 30 à 18 h, et le 24 décembre, de 12 h à 16 h). Maquillage pour les enfants et coin coloriage avec des prix. Station de chocolats chauds. Station d'emballage de cadeaux au profit d'organismes de bienfaisance. Classes de maître sur le dressage de table et le maquillage et formations sur la décoration et les réceptions des fêtes. Repérez les lutins de La Baie d' Hudson lors du défilé du père Noël pour obtenir un bon de 50 $ à appliquer à votre prochain achat de 150 $ en magasin.







176, , 37 Richmond Street Ouest, , ON M5C 2L7 De 13 h à 18 h La Baie d' Hudson du centre-ville de Vancouver

Samedi 16 décembre 2023

De 13 h à 18 h Animation festive par un DJ. Séance de photos avec le père Noël. Heure du conte avec les lutins du père Noël. Des biscuits et du lait seront servis. Maquillage pour les enfants et coin coloriage avec des prix. Dégustation de biscuits Walker's. Bars à chocolats chauds et à bonbons. Station d'emballage de cadeaux au profit d'organismes de bienfaisance. Classe de maître sur la préparation du café, offerte par Breville.

Samedi 16 décembre 2023 De 13 h à 18 h

LE PLAISIR DE SAVOIR GÉRER SON BUDGET

Obtenez des récompenses : Accumulez des points Primes La Baie d' Hudson et échangez-les pour vos achats des fêtes, offrez-en à d'autres membres du programme ou faites-en don à l'un des partenaires caritatifs de la Fondation La Baie d' Hudson .





Accumulez des points Primes La Baie d' et échangez-les pour vos achats des fêtes, offrez-en à d'autres membres du programme ou faites-en don à l'un des partenaires caritatifs de la Fondation La Baie d' . Des rabais festifs incroyables : Gardez un œil sur les Soldes de deux jours de La Baie d' Hudson qui se tiendront plusieurs fois au cours de la saison et qui vous permettront de faire de grandes économies sur des produits de nombreuses catégories, comme les articles de cuisine, la mode pour femme, les bijoux, les décorations des fêtes et les vêtements d'extérieur.





Gardez un œil sur les Soldes de deux jours de d' qui se tiendront plusieurs fois au cours de la saison et qui vous permettront de faire de grandes économies sur des produits de nombreuses catégories, comme les articles de cuisine, la mode pour femme, les bijoux, les décorations des fêtes et les vêtements d'extérieur. Politique d'égalisation des prix : Notre cadeau pour vous. Si vous trouvez chez un détaillant autorisé un article admissible dont le prix annoncé est inférieur à celui d'un produit identique en stock à La Baie d' Hudson (sauf ceux des vendeurs du Marché), nous égalerons ce prix avec plaisir!





Notre cadeau pour vous. Si vous trouvez chez un détaillant autorisé un article admissible dont le prix annoncé est inférieur à celui d'un produit identique en stock à d' (sauf ceux des vendeurs du Marché), nous égalerons ce prix avec plaisir! Étalez vos paiements : La Baie d' Hudson s'est associée à Affirm pour vous offrir davantage de flexibilité pour vos achats des fêtes. Vous n'avez qu'à sélectionner le mode de paiement Affirm à labaie.com pour payer votre commande en 4 versements bimensuels ou en versements mensuels sans intérêt, ce qui est idéal pour les gros articles. Sous réserve d'éligibilité.

TRAITEMENT DES COMMANDES DES FÊTES : LIVRAISON ET RETOURS

Cueillette des achats en ligne le jour même : Il vous faut vos cadeaux encore plus rapidement? Sélectionnez la cueillette en magasin au moment de passer à la caisse à labaie.com (sauf pour les articles du Marché) et votre commande pourrait être prête à ramasser en aussi peu que 3 heures 2 .





Il vous faut vos cadeaux encore plus rapidement? Sélectionnez la cueillette en magasin au moment de passer à la caisse à labaie.com (sauf pour les articles du Marché) et votre commande pourrait être prête à ramasser en aussi peu que 3 heures . Retours sans frais en magasin : Profitez de la commodité des retours sans frais en magasin des articles achetés à labaie.com (à l'exception de ceux du Marché).





Profitez de la commodité des retours sans frais en magasin des articles achetés à labaie.com (à l'exception de ceux du Marché). Période de retours prolongée : Vous avez jusqu'au 7 janvier 2024 pour effectuer le retour ou l'échange d'une commande passée en magasin ou en ligne entre le 10 octobre et le 24 décembre.





Vous avez jusqu'au 7 janvier 2024 pour effectuer le retour ou l'échange d'une commande passée en magasin ou en ligne entre le 10 octobre et le 24 décembre. Livraison gratuite : Vous profitez de la livraison standard gratuite des achats de 69 $+ d'articles vendus par La Baie d' Hudson ou de 39 $+ si vous payez avec la carte Mastercard La Baie d' Hudson .

INFORMEZ-VOUS

Socialisez : Abonnez-vous au compte de La Baie d' Hudson sur Instagram pour vivre des fêtes inspirantes. Des idées de tenues scintillantes aux décorations féériques en passant par le cadeau idéal pour les amateurs de produits de beauté de votre liste, laissez les publications de La Baie d' Hudson guider vos achats.





Abonnez-vous au compte de d' sur Instagram pour vivre des fêtes inspirantes. Des idées de tenues scintillantes aux décorations féériques en passant par le cadeau idéal pour les amateurs de produits de beauté de votre liste, laissez les publications de d' guider vos achats. Inscrivez-vous à l'infolettre : Découvrez notre assortiment de présents pour les fêtes et économisez 10 $ sur un achat de 50 $ effectué à labaie.com en vous inscrivant au programme de courriels de La Baie d' Hudson .

1 Des conditions s'appliquent. Précisions à https://www.labaie.com/content/affirm. 2 Pour les commandes passées au moins 3 heures avant la fermeture de certains magasins. Visitez notre site pour connaître toutes les conditions.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE La Baie

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS, Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]; Tiffany Bourré, Vice-présidente, Communications d'entreprise, relations publiques, patrimoine, médias sociaux et événements, [email protected]