L'application #1 contre le gaspillage alimentaire est lancée aujourd'hui

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Too Good To Go a été lancée aujourd'hui avec plus de 100 partenaires, amenant fièrement leur mouvement global pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la Belle Province.

Too Good To Go s'aligne sur l'objectif municipal de Montréal de réduire les déchets de 50% au cours des cinq prochaines années et de devenir sans déchets d'ici 2030. En offrant aux entreprises et aux consommateurs une méthode concrète pour aider à réduire le gaspillage alimentaire, Too Good To Go responsabilise tous les Montréalais de s'engager activement dans la lutte mondiale.

Les faits sur le gaspillage alimentaire à Montréal:

Les Canadiens gaspillent 35,5 millions de tonnes de nourriture chaque année, ce qui équivaut au poids de 214 214 Tours du Stade olympique.

Selon les données municipales, les ménages sont responsables de 21% du total des déchets alimentaires de la ville; les restaurants et les entreprises sont responsables de 25%.

Les épiceries montréalaises en moyenne gaspillent 3 200 tonnes de nourriture par année.

Toute personne disposant de l'application gratuite Too Good To Go peut acheter un Panier surprise de nourriture à un tiers du prix de détail dans les restaurants, boulangeries, cafés, épiceries et magasins locaux. Le Panier surprise est unique à Too Good To Go et répond à la nature imprévisible du gaspillage alimentaire, offrant aux entreprises la possibilité de conserver tous les excédents de nourriture, y compris les aliments préparés et les boissons, qui seraient autrement gaspillés.

« Nous sommes très heureux d'apporter ce mouvement aux entreprises et aux consommateurs locaux de Montréal qui aideront à réduire les déchets, à manger de la bonne nourriture et à découvrir la grande variété de magasins que la ville a à offrir », a déclaré Sam Kashani, directeur national de Too Good To Go pour le Canada. « Nous savons que les Montréalais adorent la nourriture et détestent le gaspillage. Quand vous utilisez notre appli, vous pouvez sauver de la nourriture parfaitement comestible en soutenant vos commerces préférés près de chez vous ».

Des restaurants et magasins locaux diversifiés et appréciés à Montréal sont déjà en ligne sur l'application aujourd'hui notamment : Vrac & Bocaux, Fou D'Ici, Just Pressed, Cool&Simple, SpiceBros avec d'autres ajoutés chaque jour.

Too Good To Go est également heureux d'annoncer son partenariat caritatif exclusif avec Moisson Montréal, qui permet aux clients de faire un don directement à travers l'application. Richard D. Daneau, directeur général de Moisson Montréal, salue le soutien que Too Good To Go apporte à l'organisme. « Merci de supporter Moisson Montréal dans la poursuite de sa mission auprès de 300 organismes communautaires desservant les personnes en difficulté de l'île de Montréal. La sécurité alimentaire, de façon durable est notre vision, une pratique que nous valorisons depuis plusieurs années ».

Le gaspillage alimentaire est un problème mondial majeur, responsable de 10% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Le Canada est l'un des principaux contributeurs, se classant au troisième rang des déchets alimentaires évitables, devant les États-Unis. 58% de tous les aliments produits au Canada sont gaspillés, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 40%.

Le lancement de Too Good To Go à Montréal fait suite à des lancements réussis à Toronto en juillet 2021 et à Vancouver en septembre 2021, au cours desquels plus de 600 emplacements partenaires ont évité de gaspiller plus de 50 000 repas. L'entreprise prévoit de prendre de l'expansion partout au Canada au cours des prochains mois.

L'application Too Good To Go facile à utiliser est disponible en téléchargement IOS dans l'App Store d'Apple et Google Play pour Android.

À propos de Too Good To Go

Too Good to Go, une compagnie certifiée B Corp, est une entreprise à impact social qui mène la révolution du gaspillage alimentaire pour créer une planète plus verte. Leur application connecte les consommateurs aux surplus de nourriture des restaurants et des épiceries locaux, tels que des pâtisseries, des produits frais, des sushis, etc., qui seraient autrement jetés pour faire de la place pour le prochain lot de produits. Chaque repas sauvé équivaut à l'émission de CO2e de la recharge complète d'un smartphone 422 fois. Fondée en 2016, To Good To Go a sauvé plus de 98 millions de repas auprès de plus de 121 000 partenaires dans 17 pays. Au-delà de l'application, Too Good To Go a lancé des initiatives pour modifier l'étiquetage des dates sur les aliments, produit des ressources éducatives gratuites pour les écoles et incite les ménages à modifier leurs comportements en matière de gaspillage alimentaire. Visitez toogoodtogo.ca/fr-ca pour plus d'informations et suivez-nous sur instagram.com/toogoodtogo.can.

SOURCE Too Good To Go

Renseignements: Sarah Soteroff, Responsable des relations publiques, Canada, 416.838.0077, [email protected]