Découvrez instantanément qui vous apprécie avec Ready to Date

Transformer les lieux du quotidien en véritables occasions de faire des rencontres.

MONTREAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - L'entreprise technologique québécoise Salutt Inc. annonce aujourd'hui le lancement officiel de Ready to Date , une application de rencontres en temps réel maintenant offerte sur l 'App Store et Google Play au Canada, au Royaume-Uni, en Australie ainsi que dans certains marchés internationaux.

Fondée par l'entrepreneur Karl Alex Bissainthe , Ready to Date propose une nouvelle façon de rencontrer des célibataires en révélant instantanément l'intérêt mutuel entre deux personnes situées à proximité. Forte de plus de 60 000 téléchargements lors de ses précédentes versions, la plateforme répond à la demande croissante pour des rencontres plus authentiques, sécuritaires et naturelles, au-delà du simple défilement de profils.

Grâce à sa technologie exclusive Love Compass™, Ready to Date avertit les utilisateurs lorsqu'une personne à proximité partage le même intérêt. Que ce soit dans un café, une salle d'entraînement, une épicerie, un parc canin ou lors d'un événement de réseautage, l'application favorise des rencontres spontanées et de vraies conversations.

Ready to Date met également l'accent sur la sécurité grâce à Safety Squad, un ensemble de fonctionnalités conçu pour offrir davantage de confiance avant, pendant et après chaque rendez-vous.

Points forts de la plateforme

Love Compass™ : révèle instantanément les intérêts mutuels en temps réel, où que vous soyez.

Safety Squad : comprend des fonctionnalités axées sur la sécurité des femmes, une vérification renforcée et des outils favorisant la confiance.

Citation du fondateur

« Nous voulons redonner un côté humain aux rencontres. La technologie devrait rapprocher les gens dans la vraie vie, et non les garder à faire défiler leur écran sans fin. »

-- Karl Alex Bissainthe, fondateur et chef de la direction

Venez nous rencontrer à Startupfest Montréal 2026

Le 8 juillet, visitez le kiosque no 50 à Startupfest Montréal 2026 pour rencontrer Karl Alex Bissainthe et découvrir Love Compass™ en action.

Ready to Date

De vraies personnes. Une véritable proximité. Découvrez instantanément et en toute sécurité qui vous apprécie près de vous.

readytodate.ca

SOURCE Ready to Date / Salutt Inc.

Contact médias : Karl Alex Bissainthe, [email protected]