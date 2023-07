Pour une quatrième année, DoorDash Canada lance Ton été DashPass, qui permet de bénéficier d'offres et de rabais exclusifs ainsi que de plusieurs chances de gagner des vacances estivales de rêve*

TORONTO, le 4 juill. 2023 /CNW/ - DoorDash Canada lance aujourd'hui la quatrième édition annuelle de Ton été DashPass. C'est l'occasion de faire livrer à votre porte tout ce que votre quartier a de meilleur à offrir, des secrets locaux bien gardés aux plats de restaurants réputés dans tout le pays, en passant par vos essentiels estivaux préférés : produits d'épicerie frais, boissons rafraîchissantes, collations, crème solaire. Les huit prochaines semaines, les membres DashPass profiteront d'offres et d'avantages exclusifs et auront la chance d'explorer (littéralement!) le monde de la gastronomie.

Cette année, DoorDash ajoute un peu de piquant à son offre en faisant courir la chance aux membres DashPass de gagner d'incroyables prix chaque semaine. Obtenez une participation au tirage avec chaque commande DashPass passée auprès de commerçants sélectionnés comme Starbucks, Shoppers Drug Mart (Pharmaprix), Cactus Club, ou encore de perles locales comme Real Fruit Bubble Tea, Terroni et Sud Forno. De plus, jusqu'au 27 août, les membres DashPass pourront accéder à des offres exclusives personnalisées (jusqu'à 50 % de rabais**) dans l'appli; les possibilités sont infinies!

Plus vous commandez, plus vous avez de chances de gagner et d'économiser. Chaque semaine, les membres DashPass qui font un achat admissible courent la chance de gagner l'un des huit prix hebdomadaires et le grand prix (1) d'une valeur de 15 000 $ :

Un (1) grand prix consistant en un voyage n'importe où dans le monde (valeur de 15 000 $) Deux (2) deuxièmes prix consistant en un séjour de camping de luxe n'importe où dans le monde (valeur de 10 000 $ chacun) Deux (2) troisièmes prix consistant en une expérience au festival de musique Osheaga (valeur de 5 000 $ chacun) Quatre (4) quatrièmes prix consistant en une carte-cadeau DoorDash (valeur de 500 $ chacune)

« Ton été DashPass, c'est la meilleure période de l'année, lance Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. Que les membres DashPass souhaitent découvrir de nouveaux restaurants locaux, commander leurs mets préférés ou remplir leur garde-manger, Ton été DashPass est le moment idéal d'explorer ce que leur quartier a de meilleur à offrir. »

Nouveaux et anciens clients de DoorDash peuvent prendre part à l'aventure et participer à Ton été DashPass en s'abonnant à DashPass dès aujourd'hui***. Pour 9,99 $ par mois, les membres DashPass peuvent profiter de la livraison gratuite illimitée dans des milliers de restaurants (sur les commandes admissibles atteignant le sous-total minimum), en plus d'une remise de 5 % sur les commandes à emporter, mais aussi d'offres DashPass et d'articles de menu exclusifs chaque semaine. Et ce n'est pas tout! Si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez profiter d'un abonnement d'un an gratuit à DashPass****.

*Règles du concours

Aucun achat n'est nécessaire. Ouvert aux résidents légaux du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Se termine le 27/08/23. Pour consulter les règles officielles, les instructions pour participer, la description des prix et les chances de gagner, veuillez visiter https://bit.ly/sodpcontest. Commanditaire : DoorDash Technologies Canada, Inc.

Conditions générales de l'offre promotionnelle

Offres valables jusqu'au 27/08. Offres réservées aux membres DashPass uniquement. Chaque remise d'offre sera liée au nombre de commandes d'achat. Une augmentation du nombre de commandes d'achat par utilisateur débloquera l'accès de l'utilisateur à des offres de remise plus élevées. Chaque remise d'offre est uniquement disponible pour certains utilisateurs, comme indiqué dans le compte DoorDash de chaque utilisateur. La remise la plus élevée disponible sera de 50 % sur les commandes avec un sous-total minimum supérieur à 15 $, hors taxes et frais. Des conditions générales spécifiques à chaque offre s'appliquent.

*** Les avantages DashPass s'appliquent uniquement aux commandes admissibles qui atteignent le sous-total minimum requis indiqué sur DoorDash pour chaque commerçant participant. D'autres frais, taxes et pourboires peuvent s'appliquer. Après votre inscription à DashPass, vous serez facturé automatiquement le prix de renouvellement en vigueur (plus les taxes applicables) de manière récurrente jusqu'à ce que vous annuliez. Les conditions de DashPass (y compris la procédure d'annulation) se trouvent ici .

**** Une fois que votre période d'essai gratuite d'un an de DoorDash sera terminée, le tarif en vigueur (actuellement 9,99 $ par mois, plus taxes) sera automatiquement facturé sur le mode de paiement associé à votre compte DashPass sur une base mensuelle récurrente.

À propos de DoorDash Canada

DoorDash (NYSE : DASH) est une entreprise spécialisée dans la technologie qui met les consommateurs en contact avec leurs entreprises locales préférées dans plus de 25 pays du monde entier. Depuis 2013, DoorDash offre des produits et des services qui permettent aux entreprises d'innover, de croître et d'entrer en contact avec davantage de clients. Avec son infrastructure logistique pour le commerce local, DoorDash aide les commerçants à prospérer dans l'économie de commodité d'aujourd'hui, donne accès aux consommateurs à davantage d'options dans leurs collectivités et fournit des occasions d'emploi valorisantes. Avec DoorDash, chaque commande vous permet de savourer votre quartier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur doordash.com.

