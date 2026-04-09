Découvertes de l'année 2025: Québec Science dévoile le prix du public

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Québec Science annonce aujourd'hui les résultats du vote du public pour la 33e édition de son concours des 10 découvertes de l'année, dévoilés dans son nouveau numéro d'avril-mai, en kiosque dès aujourd'hui.

Ce palmarès annuel, publié en janvier, met en lumière l'excellence et le dynamisme de la recherche scientifique québécoise. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, 10 découvertes finalistes ont été retenues pour leur originalité, leur portée scientifique et leurs retombées potentielles pour la société.

Hugo Lavoie, Ting Jin, Driss Lajoie et Marc Therrien | Photo : IRIC (Groupe CNW/Québec Science)

Le public a ensuite été invité à voter pour sa découverte préférée parmi ces finalistes. C'est la découverte réalisée par l'équipe de Marc Therrien de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal, Bloquer un interrupteur moléculaire du cancer, qui a recueilli le plus de voix.

Cette recherche met en lumière le fonctionnement d'une protéine clé impliquée dans de nombreux cancers, appelée BRAF. En révélant comment une version mutée de cette protéine parvient à échapper aux mécanismes de régulation cellulaire , les scientifiques ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques prometteuses. Leur travail démontre notamment qu'il est possible de forcer cette protéine à reprendre une forme inactive, bloquant ainsi un signal essentiel à la survie des cellules cancéreuses.

« Toutes nos félicitations à l'IRIC pour ces travaux qui offrent un espoir concret de traitement: l'équipe a pu visualiser la molécule pro-cancéreuse, comprendre comment la désactiver et tester un médicament prometteur. C'est une étude très complète! », souligne Marine Corniou, rédactrice en chef du magazine Québec Science.

« Notre découverte sur les mutants de BRAF ouvre la voie à de nouveaux médicaments capables de les neutraliser et de freiner la progression du cancer, explique Marc Therrien. Je suis extrêmement fier du travail colossal accompli par mon équipe et nos collaborateurs. Il pourrait véritablement faire une différence pour une proportion importante de personnes atteintes de cancers dont la progression dépend de BRAF. Le fait que le public ait désigné cette étude comme Découverte de l'année constitue une reconnaissance exceptionnelle du travail d'Hugo, Ting, Driss, ainsi que de tous nos collègues de l'IRIC et des autres centres de recherche impliqués. Ce soutien, à la fois précieux et profondément motivant, nous encourage à poursuivre nos efforts en recherche. »

Le numéro d'avril-mai de Québec Science propose également plusieurs reportages captivants :

Chasse aux phoques : une relance est-elle possible?

Les populations de phoques dans le golfe du Saint-Laurent ont explosé en 40 ans. Au point que certaines personnes tentent de relancer la chasse commerciale. Qu'en disent les scientifiques?

Guérir plutôt que prévenir: bientôt des vaccins qui soignent ?

Cancer, addictions, allergies: ces maladies pourraient bientôt être traitées par des vaccins nouveau genre.

Du vert en ville

Le quotidien en ville est rythmé d'innombrables sources de stress. Et si la solution était... de se mettre au vert?

Avec ce nouveau numéro, Québec Science réaffirme son engagement à faire rayonner la recherche et à rapprocher la science du grand public.

Pour obtenir une copie de ce numéro ou coordonner une entrevue, n'hésitez pas à nous contacter.

À propos de Québec Science

Publié par Vélo Québec Éditions, le magazine paraît huit fois par année. Il est vendu en kiosque au coût de 9,50 $ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi que de Patrimoine canadien.

www.quebecscience.qc.ca

SOURCE Québec Science

Renseignements: Vélo Québec, Éditions, [email protected], 514 942-0743